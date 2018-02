Primeur: een hoge Noord-Koreaan bezoekt het zuiden

Het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Yong-nam zal een delegatie naar Zuid-Korea leiden tijdens de Olympische Winterspelen die vrijdag beginnen. Nooit eerder heeft zo’n hoge vertegenwoordiger van de communistische dictatuur in het noorden het zuiden bezocht. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in overweegt volgens een woordvoerder een ontmoeting met Kim.

De 90-jarige Kim Yong-nam is voorzitter van het Noord-Koreaanse parlement en daarmee officieel staatshoofd. Maar in de praktijk is de jonge Kim Jong-un de leider van het land, in navolging van zijn vader en grootvader. Ook onder hun bewind was Kim Yong-nam al staatshoofd. Volgens kenners heeft hij weinig in te brengen en is hij vooral goed in het meebuigen met de leider.

Mocht het tot een gesprek komen, dan kan de Noord-Koreaan waarschijnlijk alleen een boodschap van Kim Jong-un overbrengen. Maar in Zuid-Korea leeft wel de verwachting dat zo’n gesprek een opstapje kan zijn naar een ontmoeting tussen de echte leiders van de twee Korea’s, die officieel nog altijd met elkaar in oorlog zijn. In 1953 is alleen een wapenstilstand getekend tussen de twee landen.

Een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence lijkt on­waar­schijn­lijk

Ook de Amerikaanse vice-president Mike Pence zal aanwezig zijn bij de openingsceremonie van de winterspelen in Pyeongchang. Zuid-Koreaanse media speculeren al op de mogelijkheid van een treffen tussen Kim Yong-nam en Pence, maar dat lijkt op dit moment zeer onwaarschijnlijk.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week in zijn State of the Union nog zeer dreigende taal geuit aan het adres van Noord-Korea. Kim Jong-un heeft al vaker gedreigd dat hij de Verenigde Staten zal treffen met een kernraket. Pence neemt ook de ouders mee van de Amerikaanse student Otto Warmbier, die vorig jaar overleed kort nadat hij terugkeerde uit Noord-Korea. Hij had daar gevangen gezeten omdat hij een propagandaposter probeerde te stelen.