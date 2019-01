Prijsvergelijker ziet aantal overstappers stijgen na lastenverhoging

“Toen een aantal dagen na Prinsjesdag duidelijk werd dat de vaste lasten fors zouden stijgen, zagen we dat terug op onze website”, zegt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “We kregen ook veel vragen via e-mail, whatsapp en telefoon.” Ook toen de energieleveranciers in november en december hun klanten informeerden over de energiekosten in 2019, zag Pricewise dat terug in het aantal overstappers en aanvragers van nieuwe contracten.

Pricewise is naar eigen zeggen een van de grootste online prijsvergelijkers als het gaat om energie, internet, tv, verzekeringen en leningen. Het bedrijf is actief in 10 Europese landen.

Gemiddeld komen de totale vaste lasten van een meerpersoonhuishouden volgens Pricewise uit op ongeveer 7000 euro, 10 procent meer dan in 2018. Het aantal zorgoverstappers bij Pricewise steeg in 2018 met 27 procent ten opzichte van een jaar eerder, het aantal energieoverstappers met 15 procent.

Oudejaarsdag Zoals elk jaar was 31 december bij consumenten weer de meest populaire dag om de overstap te maken naar een andere zorgverzekeraar. Geen wonder, want dat is voor het overstappen van zorgverzekeraar een harde deadline. Bovendien worden in de laatste week van het jaar ook alle afspraken met ziekenhuizen bekend gemaakt. De Kok: “Vanaf november zie je dat elke dag meer mensen bezig met overstappen. Na Sinterklaas neemt dat aantal fors toe en na de Kerst is het heel druk.” Erg handig is het niet om op het allerlaatste moment de overstap te wagen, zegt De Kok. “Als je dan nog vragen hebt aan een zorgverzekeraar is het erg moeilijk om daar op 31 december nog een antwoord op te krijgen. Verzekeraars krijgen op zo’n dag duizenden belletjes. Het is lastig om daar doorheen te komen.” De Koks advies: “Regel het voor Kerst.”

Mannen Hoewel er voor het overstappen naar een andere energieleverancier geen deadline is, blijkt uit het gedrag van bezoekers van Pricewise wel dat wie overstapt van zorgverzekeraar geregeld ook even kijkt naar de mogelijkheden voor een goedkopere energieleverancier. De Kok: “Als je toch al in de administratie bent gedoken, waarom zou je dan ook niet je andere vasten lasten tegen het licht houden?” Wie denkt dat vrouwen, jongeren of ouderen zich graag bezig houden met de overstap maken naar een andere energieleverancier of het aanvragen van een nieuwe autoverzekering heeft het mis. Bijna 70 procent van de mensen die de overstap regelt of die een nieuw contract aanvraagt, is man. “In alle eerlijkheid: het is ook een beetje een saaie bezigheid”, zegt De Kok. “Misschien dat mannen daar toch wat minder een probleem mee hebben. Het is ook van oudsher een mannenaangelegenheid.” Alleen als het gaat om woonverzekeringen, wordt 59 procent door vrouwen afgesloten.

Koopkracht Ondanks de hogere energiekosten, de hogere zorgpremie en de btw-verhoging hebben Nederlanders dit jaar wel iets meer te besteden, zo meldde het Nibud vandaag. De meeste huishoudens zien hun koopkracht met enkele tientjes per maand stijgen. Volgens het instituut voor budgetvoorlichting gaan er van de honderd meest voorkomende voorbeeldhuishoudens slechts vier er iets op achteruit. Anders dan voorgaande jaren gaan ook vrijwel alle gepensioneerden erop vooruit.

