Prijsschieten op raketten tot op 150 kilometer hoogte

Kleiduivenschieten voor gevorderden, daar komt het werken met het antiraketsysteem Thaad op neer. De vijand lanceert een raket en die wordt in de lucht onderschept door een antiraketraket, die zelf geen explosieven meedraagt. De aanvalsraket wordt vernietigd door de inslag van het Thaad-projectiel, dat met behulp van radar zijn doel vindt.

Lees verder na de advertentie

Tenminste, als alles goed werkt. En dat is nog nooit gebleken, in ieder geval niet in een oorlogssituatie. Lockheed Martin, producent van Thaad, schermt met 100 procent succes – in tests. Zo deed het Amerikaanse leger een proef op Hawaï.

Behalve op Hawaï staat er ook een Thaad op Guam, een eiland in de Stille Oceaan ver ten zuiden van Japan en ten oosten van de Filippijnen. Maar deze systemen kunnen Zuid-Korea en Japan niet beschermen, de twee bondgenoten van de VS die de makkelijkste doelwitten voor Noord-Korea zijn.

Niet onbeschermd Daarom zijn de Amerikanen vandaag begonnen met het plaatsen van een Thaad-systeem in Zuid-Korea. Thaad bestaat uit een enorme en zeer gevoelige radar, een lanceerinstallatie en apparatuur om het doelwit te detecteren en de baan van de eigen raket te berekenen. Alles is gemonteerd op grote opleggers, maar erg mobiel is het systeem niet. Het duurt naar verwachting nog twee maanden voor het klaar is voor gebruik. Pyongyang heeft na de lancering van vier middellangeafstandsraketten op maandag laten weten dat de Amerikaanse bases in Japan het echte doelwit vormen. Tegen een aanval daarop moet de nieuwe Thaad-basis in Zuid-Korea bescherming bieden. Helemaal onbeschermd waren Zuid-Korea en Japan tot nu toe niet. Er staan al Patriot-systemen in de buurt van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul en er varen hoogstwaarschijnlijk schepen met het Aegis-antiraketsysteem in de regio. Aegis is ook in staat middellangeafstandsraketten uit te schakelen. Het systeem kan op land worden opgesteld, zoals onder meer gebeurt in Polen en Roemenië, om West-Europa te beschermen tegen Iraanse raketten.

Intercontinentale raketten Patriots kunnen raketten op kortere afstand onderscheppen dan Thaad en Aegis. Patriot, met een reikwijdte van circa 400 kilometer, heeft zijn waarde wel in gevechtssituaties bewezen, onder meer in Turkije en Israël. Daar werden Scud-raketten uit de lucht gehaald, die Saddam Hoessein lanceerde tijdens de Golfoorlog. Noord-Korea heeft aangekondigd ook in­ter­con­ti­nen­ta­le raketten te ontwikkelen Thaad kan raketten tot een afstand van 2000 kilometer uitschakelen en tot een hoogte van circa 150 kilometer. Maar Thaad is niet geschikt voor het uitschakelen van intercontinentale raketten, die echt in een baan om de aarde komen. Noord-Korea heeft aangekondigd ook intercontinentale raketten te ontwikkelen, in de buitenwereld bekend als Taepodong-2. Maar hoever het land daarmee is, is onbekend.

Redelijke bescherming Volgens Peter Wijninga, voormalig officier bij de luchtmacht en nu verbonden aan The Hague Centre for Strategic Studies, is het ontwikkelen van een intercontinentale raket ‘nog een grote technologische stap’ voor Pyongyang. Raketten voor de korte en middellange afstand vormen voorlopig een grotere dreiging. Mocht er een raket door het Thaad-schild heen komen, dan kan Patriot die alsnog uitschakelen Kunnen de burgers van Zuid-Korea en Japan straks weer rustig slapen? Volgens Wijninga biedt een combinatie van Thaad en Patriot ‘een redelijke bescherming’. Mocht er een raket door het Thaad-schild heen komen, dan kan Patriot die alsnog uitschakelen. © Trouw/bron: BBC

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.