Pretoria beschermt first lady Grace Mugabe

Zondagavond verleende Pretoria Grace Mugabe diplomatieke onschendbaar, wat een vrijbrief is. Ze had een jonge vrouw in haar gezicht geslagen met een elektrisch snoer.

Dat de first lady wegkomt met haar wangedrag leidt tot woede bij mensenrechtenorganisaties in Zuid-Afrika. Die noemen het ‘een schande’. “De regering heeft twee verantwoordelijkheden, als eerste om zijn eigen burgers te beschermen en als tweede om de wet te handhaven”, zei directeur Kallie Kriel van Afriforum, een mensenrechtenorganisatie.

Men­sen­rech­ten­ad­vo­ca­ten slijpen de messen om te voorkomen dat deze verdachte ontsnapt

De kwestie rond Grace Mugabe, de tweede vrouw van de 93-jarige president Robert Mugabe en tevens zijn mogelijke opvolger, begon maandag. Toen kwam het 20-jarige model Gabriella Engels met de beschuldiging dat zij was gemolesteerd. Grace had haar in een luxehotel in Johannesburg met een elektriciteitssnoer geslagen toen zij Engels zondagavond in een zijkamer van een suite aantrof. Het model had een afspraak met de twee zoons van Mugabe, Robert Jr. (25) en Chatunga (21), die in Zuid-Afrika wonen.

Anti-Mugabe demonstranten protesteren tegen Grace Mugabe. © AP

Als bewijs bracht Engels foto’s naar buiten waarop een flinke vleeswond op haar voorhoofd te zien is. “Ze ging volledig door het lint en bleef maar slaan’’, zei Engels. “Ik had geen idee wat er gebeurde. Ik was verbijsterd.’’ Het model deed aangifte en de Zuid-Afrikaanse politieminister zegde toe dat Grace Mugabe zich vrijwillig in de rechtbank zou melden, maar dat deed ze niet. Naar ze nu zegt, was ze bang voor haar veiligheid, omdat er zoveel Zimbabwaanse ballingen wonen die het regime in Harare zijn ontvlucht.

“We zullen wel zien wie de onschendbaarheid bij de rechter aan wil vechten”, meldde een Zuid-Afrikaanse zegsman eerder. Die kans is groot, want mensenrechtenadvocaten slijpen de messen om te voorkomen dat deze verdachte ontsnapt.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering een hoge verdachte helpt ontkomen. In juni 2015 vloog de Soedanese president Omar al-Bashir, internationaal gezocht wegens genocide in Darfur, gewoon weg. Een Zuid-Afrikaanse rechter had hem bevolen te blijven.

