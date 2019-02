Presidentskandidaat Elizabeth Warren is niet tegen Trump, maar tegen het systeem

Zaterdag stelde Warren zich formeel kandidaat voor het presidentschap. Ze koos er een veelzeggende locatie voor: in de Everett Mill begon in 1912 een historische staking. “Al snel legden arbeiders van andere fabrieken ook het werk neer”, vertelt ze. “Tot er 20.000 textielarbeiders staakten. Deze arbeiders – geleid door vrouwen – hadden niet veel. Ze spraken niet eens allemaal dezelfde taal. Niettemin... hielden ze vol!”

Daar heeft Amerika een verbod op kinderarbeid aan te danken en een veertigurige werkweek: “Dankzij de arbeiders hier in Lawrence hebben we weekeinden! Het verhaal van Lawrence is een verhaal over macht – onze macht, wanneer we samen strijden.”

Warrens toon is fel, verontwaardigd, ongeduldig. De meest voorkomende zelfstandige naamwoorden in haar toespraak zijn ‘volk’ en ‘strijd’. “Genoeg is genoeg! We zijn hier om een strijd te beginnen die onze levens zal bepalen, de levens van onze kinderen en kleinkinderen, zo zeker als de strijd die meer dan een eeuw geleden in deze straten begon. Want de man in het Witte Huis is niet de oorzaak van wat er mis is, hij is alleen maar het laatste en meest extreme symptoom. Het product van een oneerlijk systeem dat de rijken en machtigen staande houdt en ieder ander in de grond stampt.”

Ze noemt Donald Trump verderop in haar speech nog maar twee keer, maar dat was genoeg om de president uit zijn twitter-tent te lokken: ‘Vandaag wierp Elizabeth Warren, die ik soms Pocahontas noem, zich op als president. Zal zij de eerste indiaanse presidentskandidaat zijn, of heeft ze besloten dat je daar na 32 jaar niet zo ver meer mee komt? Zie je op het verkiezingsPAD, Liz!’

Daarmee verwees Trump naar een pijnlijke affaire voor Warren: op basis van verhalen in haar familie over een Cherokee voorouder identificeerde ze zich in het verleden soms als indiaan – onder andere op een officieel document uit 1986, dat vorige week opdook. Dat leidde tot irritatie bij – en excuses aan – de drie Cherokeestammen in de VS, die zelf uitmaken wie bij hen hoort.

Hervormingen Trump speelt retorisch hoog spel: dat ‘pad’ verwijst naar het Trail of ­Tears: het ‘tranenpad’ waarlangs de Cherokees en andere volken gedwongen werden naar Warrens geboortestaat Oklahoma te lopen. Daar kwamen meer dan tienduizend mensen bij om. Hoewel niet is gebleken dat Elizabeth ­Warren voordeel heeft gehad van haar veronderstelde lidmaatschap van een minderheid, blijven conservatieve critici, en in hun voetspoor de media, de kwestie vermelden. Het drijft sommige Democraten tot de verzuchting dat ze een herhaling zien van de e-mailaffaire van Hillary Clinton in 2016 – met mogelijk even desastreuze electorale gevolgen. In Lawrence rept Warren er met geen woord over. Evenmin neemt ze de moeite een dam op te werpen tegen het verwijt van ‘socialisme’ dat Trump en de Republikeinen maken tegen elke Democraat die voorstelt de economische ongelijkheid in de Verenigde Staten te verminderen. Zoals de door Warren voorgestelde vermogensbelasting. En dat hoeft ook niet: zo groot is de ongelijkheid in de VS inmiddels, dat dergelijke ideeën zelfs onder Republikeinen populair aan het worden zijn. Ik zou zo graag in een land wonen waar mensen een opleiding kunnen krijgen zonder te bezwijken onder een studieschuld Warren-aanhangster Anna Morales In Lawrence, een eeuw geleden het toneel van echte socialistische actie, komt een van de langste ovaties voor Warren na haar oproep tot verstrekkende hervormingen. “We kunnen ons niet permitteren hier en daar wat te prutsen, een toeslag hier, een regulering daar. Onze strijd is er een voor grote, structurele verandering.” En dat lijkt zelfs niet op socialisme, zegt aanhangster Anna Morales, een 28-jarige immigrante uit de Dominicaanse Republiek. Warrens ideeën zijn gewoon verstandig beleid. “Ik zou zo graag in een land wonen waar mensen een goede opleiding kunnen krijgen zonder te bezwijken onder een studieschuld. En banen die je in staat stellen om gezond te leven. Daarom is ze mijn kandidaat.”

Nummer elf: Amy Klobuchar De stembiljetten voor de Democratische voorverkiezingen in 2020 werden dit weekeinde weer een stuk langer. Na Elizabeth Warren op zaterdag meldde zondag in Minneapolis in Minnesota senator Amy Klobuchar zich aan. Daarmee zijn er nu elf officiële kandidaten. Van nog eens vier wordt vermoed dat ze zich in de strijd zullen mengen, waaronder een kandidaat uit 2016, Bernie Sanders. Net als senator Cory Booker uit New Jersey, die zich op 1 februari kandidaat stelde, en senator Kamala Harris (Californië, 21 januari), hamert Klobuchar niet zo veel op economische ongelijkheid dan Warren. Ze wil de Democratische kiezers ervan overtuigen dat ze een minder polariserende kandidaat is, die in staat is effectief te regeren, eventueel zelfs door met de Republikeinen compromissen te sluiten. Peilingen over de populariteit van de kandidaten zeggen zo lang voor de verkiezingen meer over naamsbekendheid dan populariteit. Maar er tekenen zich al wel verschillen af in het aantal mensen dat bereid is geld te geven aan een kandidaat. In die ranglijst staat Bernie Sanders op eenzame hoogte. Voor een eventuele campagne heeft hij van 2,1 miljoen mensen geld gekregen, evenveel als het totale aantal geldgevers aan alle andere gegadigden.

