President Xi Jinping kroont zich tot machtigste Chinese leider sinds Mao Zedong

Met een onderdanig parlement als het Chinese Volkscongres twijfelde niemand eraan dat de grondwetswijziging goedgekeurd zou worden. Maar weinigen hadden deze monsterscore verwacht: van de 2964 afgevaardigden stemden er twee tegen, en onthielden zich er drie. Dat is veel minder dan bij de twee vorige grondwetswijzigingen, en het toont dat Xi volledige controle heeft over zijn partij.

Hoewel de grondwetswijziging door critici als een dictatoriale ingreep is uitgelegd, deed de partijleiding zijn best de stemming een democratisch elan te geven. Benadrukt werd dat het voorstel al van september vorig jaar dateerde, en achter de schermen alle wettelijke stadia had doorlopen. “Alles is strikt volgens de juridische procedures verlopen”, aldus commissievoorzitter Shen Chunyao, op een opmerkelijke persconferentie na afloop. Doorgaans geeft het Volkscongres geen toelichting bij zijn stemgedrag.

Critici noemen Xi’s machtsexpansie totalitair

Om de stemming extra cachet te geven, werden ook geen elektronische stemknoppen maar papieren stembiljetten gebruikt. In een strak uitgevoerde choreografie werden in de Grote Hal van het Volk eerst 28 stembussen synchroon opengemaakt voor controle, waarna bodes de 2964 stembiljetten uitdeelden. Daarna mochten de afgevaardigden één voor één hun biljet in de stembus deponeren, terwijl een vrolijk muziekje klonk. We zagen, aldus Shen, ‘de uitdrukking van de wil van het volk.’

