President Venezuela zaait angst en dreigt met oorlog

De president greep het incident direct aan om zijn tegenstanders van een mogelijke staatsgreep te beschuldigen. Hij zei dat er schoten werden afgevuurd op het hooggerechtshof en dat er een granaat werd gegooid. ,,Als die was ontploft, had dat tientallen levens gekost'', zo beweerde hij live op televisie.

,,Als Venezuela in chaos en geweld wordt geworpen, gaan we ten strijde. We zullen nooit opgeven en wat niet met stemmen kan worden bereikt, zullen we met wapens doen. We zullen het vaderland bevrijden met wapens'', aldus Maduro.

Zelf angst zaaien Maar veel tegenstanders beschuldigen de president er op sociale media juist van zelf het vuurtje op te stoken en angst te zaaien in een poging een grondwetswijziging erdoor te krijgen die hem meer macht gaat verschaffen. Zij noemen Maduro een dictator die de welvarende economie van Venezuela kapot heeft gemaakt. Maduro zegt die economie juist te willen herstellen en noemt de oppositie op zijn beurt gewelddadige leiders van een staatsgreep. Bij protesten in het land zijn sinds begin april al meer dan 75 mensen om het leven gekomen. Volgens de president wordt de oppositie gesteund door de Verenigde Staten. Hij beschuldigt Washington ervan controle te willen krijgen over de olierijkdom van de natie. Hij waarschuwde dat de 'vernietiging' van Venezuela zal leiden tot een enorme vluchtelingengolf die de migrantencrisis in het Middellandse-Zeegebied zal doen verbleken. 'Luister, president Donald Trump. Je zal twintig muren in de zee moeten bouwen, een muur van Mississippi naar Florida, van Florida naar New York, het zal krankzinnig zijn. Jij hebt de verantwoordelijkheid: stop de gekte van de gewelddadige Venezolaanse rechtervleugel.'

