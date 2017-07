President Venezuela noemt Trump in reactie op sancties een 'keizer'

Maduro toont zich niet onder de indruk van de sancties. In een felle reactie noemt hij de Amerikaanse president Donald Trump een keizer en zegt hij niet bang te zijn voor de financiële beperkingen. Maduro zegt dat hij wordt gestraft vanwege zijn kritiek op de VS. 'Als zelfs de dreigementen van de keizer en sancties me niet intimideren, maakt niets me bang. Leg alle sancties op die je wilt, maar het Venezolaanse volk heeft gekozen voor vrijheid en ik ben de president van een vrij volk', aldus de president van Venezuela in een reactie.

Lees verder na de advertentie

De Amerikaanse maatregelen zijn een reactie op de omstreden Venezolaanse verkiezing van zondag. Die 'illegale verkiezing toont aan dat Maduro een dictator is die de wil van het Venezolaanse volk naast zich neerlegt', zei minister Steven Mnuchin (Financiën) in een verklaring. De VS hadden Maduro al gewaarschuwd voor maatregelen als hij de verkiezing voor de omstreden grondwetgevende vergadering niet zou afblazen. De Venezolaanse president legde die waarschuwing naast zich neer.



In een televisietoespraak zei hij dat de Amerikaanse sancties alleen maar laten zien hoe veel wanhoop en haat Trump Venezuela's socialistische regering toedraagt. Hij verwees ook naar de presidentverkiezingen waarbij Trump president werd, ook al haalde hij minder stemmen dan Hillary Clinton. 'In de Verenigde Staten kun je president worden met 3 miljoen stemmen minder dan je tegenstander. Wat een geweldige democratie!', aldus Maduro.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.