President Polen tekent omstreden Holocaust-wet

Volgens Duda beschermt de wet de 'Poolse belangen, de waardigheid en de historische waarheid'. De Poolse president zette gisteren zijn handtekening onder de wet die eerder al was goedgekeurd door de senaat en het parlement. De Poolse regering wil voorkomen dat de concentratiekampen die door de nazi's zijn opgezet, worden aangeduid als 'Poolse concentratiekampen'. Mensen die deze woorden toch in de mond nemen, kunnen maximaal een gevangenisstraf van drie jaar tegemoet zien.

De afgelopen weken kwam er veel kritiek op de wet, met name vanuit Israël en de Verenigde Staten, omdat het de vrijheid van meningsuiting zou aantasten. De Israëlische president Netanyahu zei bovendien dat Polen de rol in de geschiedenis 'wit wil wassen'.

Grondwettelijk hof

Maar Duda verduidelijkte gisteren dat het nooit de bedoeling is geweest om misdaden van individuele Polen goed te praten. Hij benadrukte dat de wet niet van toepassing is op artistieke uitingen of wetenschappelijk onderzoek. Ook beloofde hij de wet voor te leggen aan het grondwettelijk hof. Dat zou nog kunnen besluiten dat de wet aangepast moet worden. Maar het is de vraag wat deze toezegging waard is, want het hof wordt gecontroleerd door de regering.

Ook in eigen land zorgde de nieuwe wet voor discussie. Hoogwaardigheidsbekleders deden de afgelopen dagen antisemitische uitspraken op tv en in de kranten. Op maandagavond demonstreerde een extreem-rechtse groep vlak voor het presidentieel paleis met spandoeken die opriepen tot het ondertekenen van de wet.