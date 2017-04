President Paraguay ontslaat minister en politiechef na rellen

Woedende betogers bestormden vrijdag het Paraguayaanse parlementsgebouw uit protest tegen een geheime stemming die een herverkiezing van president Horacio Cartes mogelijk moet maken. Er werden ruim tweehonderd mensen opgepakt.



Agenten vielen zaterdag het hoofdkantoor van oppositiepartij PLRA binnen, waar ze de 25-jarige politicus Rodrigo Quintana doodschoten. Politieke leiders in Paraguay hebben het doodschieten veroordeeld en eisen een onderzoek. Vier agenten zijn aangehouden. De stemmingen over de grondwetswijziging over de herverkiezing zijn opgeschort.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.