President Maduro schrapt vijf nullen op Venezolaanse bankbiljetten, maar of het wat uithaalt?

Wie vorige week een kip wilde afrekenen in Venezuela moest 15 kilo aan bankbiljetten van 1000 bolivar meeslepen. De prijs - 14,6 miljoen bolivar - was nauwelijks op de kassa aan te slaan. Om de paar weken verdubbelen de prijzen in het land van de socialistische president Maduro. Om die gierende inflatie te remmen en de economische rampspoed te verzachten, kunnen Venezolanen vandaag de nieuwe ‘soevereine bolivar’ pinnen. Vijf nullen zijn geschrapt: het nieuwe biljet van 500 bolivar is 50 miljoen oude bolivar waard.

Revolutionair en uniek Herstel, Groei en Economische welvaart, zo heet het economische programma dat Maduro vrijdag in een tv-toespraak aankondigde. “Ik wil dat het land zich herstelt en ik heb de juiste formule. Vertrouw me”, zei hij. Zondag noemde hij zijn plannen in een video-uitzending op Facebook een ‘revolutionaire formule, uniek in de wereld’. Maandag bleven de banken dicht om hun pinautomaten te vullen. President Nicolas Maduro tijdens de tv-toespraak van vrijdag waarin hij zijn economische plannen uiteenzet. 'Vertrouw me.' © EPA Uniek is het in ieder geval om de nationale munt te koppelen aan een cryptomunt, de petro. Deze is uitgegeven door de Venezolaanse overheid en heeft buiten het land weinig betekenis. De petro hangt weer aan de prijs van een vat olie, waarvoor Venezuela nu 60 dollar rekent. Vanaf volgende maand is het minimumloon een halve petro, oftewel 30 dollar. Dat is een verhoging van 3000 procent, want nu is het minumumloon nog amper een dollar. Economen waarschuwen dat ondernemers hun werknemers zullen ontslaan vanwege die loonsverhoging. Of anders de loonkosten doorberekenen in de prijzen, wat tot nog meer inflatie leidt. Venezuela schrapt verder subsidies op brandstof en verhoogt de btw.

Inflatie van 1 miljoen procent Op jaarbasis is de inflatie nu 80.000 procent en het Internationaal Monetair Fonds houdt voor later dit jaar rekening met het onvoorstelbare percentage van 1 miljoen. Je kunt de problemen van de Venezolaanse economie moeilijk overschatten, zei het IMF deze zomer. “Voor komende jaren verwachten we dat de productie zal krimpen met dubbele cijfers. We zien hyperinflatie die alleen te vergelijken is met Zimbabwe en de grote historische hyperinflaties van de periode tussen de twee wereldoorlogen.” Een vrouw in Caracas is blij met haar nieuwe bankbiljetten. © REUTERS Ook de gestegen olieprijs verandert weinig aan de vooruitzichten van het ingestorte land. De olieproductie zakt steeds verder weg. Staatsoliebedrijf PDVSA kan binnenkort wel weer gebruikmaken van de havens en faciliteiten op de eilanden Curacao, Bonaire, St. Eustatius en Aruba. Het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhilips had beslag gelegd op Venezolaanse bezittingen op deze eilanden, als gevolg van een conflict dat in 2007 ontstond toen president Hugo Chavez bezittingen van Conoco onteigende. Venezuela belooft nu in een overeenkomst de komende jaren 2 miljard dollar compensatie te betalen. Het land heeft nog 9 miljard dollar aan buitenlandse valuta. Geld lenen is onmogelijk, omdat Venezuela volgens de Financial Times te laat is met het terugbetalen van 6 miljard dollar aan schulden. Het economische plan zorgt volgens oppositieleider Andrés Velásquez voor "meer honger, meer verwoesting, meer armoede, meer lijden, meer pijn, meer inflatie, meer afbraak van de economie". Oppositieleider Henrique Capriles verwijt het regime in een essay te experimenteren met de levens van Venezolanen. De nieuwe biljetten zullen weinig veranderen aan de noodzaak om dollars te bemachtigen, die schaars zijn. Of aan de dagelijkse strijd om voldoende eten.