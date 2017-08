President Kagame wint Rwandese verkiezingen met 99 procent van stemmen

Bij de vorige twee verkiezingen won hij met meer dan 90 procent van de stemmen. Ook dit keer liegen de cijfers er niet om. 'Het is duidelijk dat president Paul Kagame, die 98,66 procent van de stemmen heeft, voor staat', zei de voorzitter van de kiesraad in de nacht van vrijdag op zaterdag. 80 procent van de stemmen waren op dat moment geteld.



De voormalige rebellenleider dankt zijn populariteit volgens experts aan de stabiliteit en economische groei in het kleine land. De president is niet onomstreden. Critici verwijten hem dat hij de oppositie, media en vrijheid van meningsuiting aan banden heeft gelegd. De twee tegenkandidaten, de groene Frank Habineza en de onafhankelijke Philippe Mpayimana, konden nauwelijks campagne voeren.

