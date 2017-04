President Filippijnen jaagt op investeringen uit Midden-Oosten

Duterte begint zijn staatsbezoek vandaag in Saudi-Arabië waar hij in de hoofdstad Riyadh spreekt met koning Salman bin Abdulaziz al-Saud. Later deze week gaat hij nog naar de Golfstaten Bahrein en Qatar. Duterte zal onder meer proberen om de onderlinge banden aan te halen en de omstandigheden voor de vele Filippijnse arbeiders in deze landen te verbeteren.

Een andere belangrijke reden voor het bezoek is het lokken van Arabische toeristen en investeerders naar de Filippijnen. De drie te bezoeken landen hebben een investeringsbudget van miljarden dollars waar Duterte verlekkerd naar kijkt. Volgens een woordvoerder van het Filippijnse ministerie van buitenlandse zaken kunnen investeringen voor meer banen zorgen in de Filippijnen. Al bekend is dat er een aantal overeenkomsten wordt getekend op het gebied van landbouw, toerisme, gezondheidszorg en luchtvaart.

In 2015 woonden en werkten in totaal naar schatting 2,4 miljoen Filippino’s in het buitenland, iets meer vrouwen dan mannen. Ruim de helft van hen werkt in verschillende landen in het Midden-Oosten. Een groot aantal van deze zogeheten OFW's (overzeese Filippijnse arbeiders) doet werk in de huishouding, heeft de zorg voor kinderen of werkt bijvoorbeeld in de bouw.

Hun arbeidsomstandigheden zijn vaak slecht, maar zij verdienen beter dan in de Filippijnen zelf en hun inkomsten zijn belangrijk voor hun thuisland. Bij elkaar sturen zij jaarlijks omgerekend ruim zeven miljard euro naar huis, zo blijkt uit data van de Filippijnse overheid van vorig jaar, een procent of tien van het totale nationale inkomen.

De Filippijnse gemeenschap in de drie Arabische landen bereidt zich met allerlei lokale activiteiten voor op het bezoek van hun president, die onder zijn landgenoten een grote populariteit geniet. Rond de 2000 gastarbeiders kunnen Duterte ook daadwerkelijk ontmoeten in een hotel in de hoofdstad Riyadh. Tweehonderd Filippijnse belangengroepen uit allerlei plaatsen in Saudi-Arabië mochten elk tien afgevaardigden sturen.

Dodencellen

Of Duterte ook de gevoelige kwestie van de Filippino’s die in Arabische gevangenissen in dodencellen zitten zal aansnijden, is niet duidelijk. Het Filippijnse ministerie van buitenlandse zaken in Manila wil er geen commentaar op geven en zegt alleen dat in Saudi-Arabië 31 Filippino’s in een dodencel zitten, en in Bahrein één.

Duterte werd vorig jaar mei tot president gekozen en is vooral bekend geworden door zijn nietsontziende anti-drugsbeleid dat, door de inzet van doodseskaders, al duizenden vermeende drugsdealers en -gebruikers het leven heeft gekost. Ook grossiert hij in harde uitspraken en beledigingen van degenen die kritiek hebben op zijn beleid. Zo zei hij over de Amerikaanse oud-president Obama dat die ‘naar de hel’ kon lopen.