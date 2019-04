President Ecuador: ‘Assange probeerde te spioneren vanuit ambassade’

,,Alle pogingen om landen te destabiliseren is verwerpelijk voor Ecuador, want wij respecteren andere landen’’, stelt Moreno in de krant. ,,Daarom is het jammer dat op ons grondgebied met toestemming van onze autoriteiten faciliteiten zijn gebruikt om andere landen te bespioneren.’’

Lees verder na de advertentie

,,We kunnen het niet toestaan dat ons huis, dat we hebben opengesteld, wordt gebruikt voor spionage. Daarmee schendt hij de asielvoorwaarden’’, zei Moreno over Assange. Op die manier probeert Moreno zijn omstreden beslissing te rechtvaardigen om het asiel in te trekken van de Wikileaks-stichter.

De advocate van Assange, Jennifer Robinson, ontkende zondagmiddag de beschuldigingen. Tegenover Sky News noemde ze die ‘schandalig’.

Moreno beschuldigde WikiLeaks er al eerder van privéfoto's te hebben gepubliceerd van hem en zijn familie. Ook zou zijn gelinkt naar een website die claimt dat de broer van Moreno geld wegsluist naar een buitenlandse rekening.

Lees ook:

Wat hangt Assange boven het hoofd? De Amerikanen klagen de man achter WikiLeaks aan voor samenspannen met ex-militair Chelsea Manning. Maar uitlevering aan dat land kan nog jaren duren. Wat gaat er nu met hem gebeuren?