Presentator Joost Karhof overleden

De 48-jarige Karhof wist al jong wat hij wilde: journalist worden. Hij koos voor een studie rechten in Leiden, omdat dat hem een goede opstap naar de journalistiek leek, en begon op z’n twintigste voor de Haagse krant Het Binnenhof. Werken voor het politieke tv-programma ‘Den Haag Vandaag’ was al vanaf zijn veertiende zijn ‘ultieme droom’, zei hij ooit. Dat lukte hem op zijn dertigste.

Karhof noemde zichzelf een workaholic. “Mijn leven komt na mijn werk, altijd”, zei hij een paar jaar geleden in een blad voor Leidse afgestudeerden. “Ik werk zes dagen per week, ook nog als ik thuis ben.” Kinderen wilde hij niet, omdat die zijn loopbaan in de weg zouden staan en hij trouwde met een vrouw die dat begreep. Hij had wel twee stiefdochters.

Die inzet bracht Karhof na Den Haag Vandaag onder meer naar ‘Nova’, ‘Kunststof TV’, de ‘Grote Geschiedenisquiz’ en sinds 2010 Nieuwsuur. Gisteravond presenteerde hij nog gewoon het radioprogramma Nieuws en Co. D