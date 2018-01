Premier van Nieuw-Zeeland wil zes weken na haar bevalling weer aan het werk

De 37-jarige regeringsleider van Nieuw-Zeeland, sinds oktober in functie, maakte bekend dat ze in juni zal bevallen van haar eerste kind. Ze wordt daarmee de tweede verkozen vrouwelijke leider in de geschiedenis die tijdens haar ambtsperiode moeder wordt: de Pakistaanse Benazir Bhutto ging haar in 1990 voor.

Ardern is van plan zes weken na haar bevalling weer aan het werk te gaan, vertelde ze via Instagram. Tijdens haar verlof zal vicepremier Winston Peters haar taken overnemen. "Ik ben vast van plan om tijdens die zes weken aanspreekbaar te zijn als het nodig is."

Een zwangerschap was een issue vanaf het moment dat Adern zich in juli vorig jaar als leider van het centrumlinkse Labour meldde. Op haar eerste dag als destijds oppositieaanvoerder werd haar op tv voorgelegd of ze 'een keus had gemaakt tussen het krijgen van baby's en een carrière'. Destijds al reageerde ze fel op deze 'totaal onacceptabele vraag anno 2017'. "Het is de keuze van een vrouw het moment te kiezen om een kind te krijgen, en het zou niet mogen bepalen of ze een baan of een carrièrekans krijgen."

De zes weken die ze als verlof denkt op te nemen, zijn voor Nieuw-Zeelandse begrippen kort. Onder haar centrum-linkse regering wordt juist de wettelijke termijn voor zwangerschapsverlof opgerekt van achttien naar 22 weken.

