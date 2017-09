Premier Rutte: materiële schade op Sint Maarten is zeer groot

Wel is duidelijk dat de materiële schade zeer groot is, aldus de premier. "Er is sprake van grootschalige verwoesting van infrastructuur. Er is geen stroom en geen benzine, huizen staan onder en water auto's drijven door de straten." Hij sprak zijn steun uit aan alle inwoners van Sint Maarten. "Onze gedachten zijn nu bij de bewoners, die op dit moment zeer benauwde uren meemaken wij leven intens met hen mee."

Rutte heeft nauw contact met de Franse president Emmanuel Macron. Sint Maarten valt voor de helft onder Frankrijk, voor de andere helft onder Nederland."De lijntjes zijn zowel intern als politiek zeer kort, we werken nauw met elkaar samen."

De Franse president Emmanuel Macron heeft vanmorgen na crisisberaad met zijn regering beloofd snel met een plan voor de wederopbouw te komen. Hij vreest dat er veel slachtoffers zijn gevallen.

Voedsel en water Het kabinet wil er de komende dagen alles aan doen om hulp te bieden en voedsel en water naar het gebied te brengen, nog voor de tweede orkaan Jose het eiland bereikt. Dat is momenteel nog lastig. Sint-Maarten is vrijwel afgesloten van de buitenwereld: elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen en het vliegveld en de haven zijn momenteel niet toegankelijk. Er wordt volgens Plasterk alles aan gedaan om het vliegveld zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Eerst voor helikopters en kleine vliegtuigen, later ook voor grotere vliegtuigen. Vrijdag zou er dan het eerste grote vliegtuig met extra hulpmiddelen naar het eiland moeten vertrekken. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © RV Om een beter beeld te krijgen van de hulpverlening die nodig is op de eilanden, waren de Nederlandse ministers die hier het meest bij betrokken vanochtend bijeengekomen in het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag. Naast Rutte en Plasterk waren ook de ministers Stef Blok van veiligheid en justitie, Jeanine Hennis van defensie, Bert Koenders van buitenlandse zaken en Melanie Schultz van infrastructuur en milieu aanwezig.

Schade Militairen beginnen donderdag zodra het licht wordt op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba met herstelwerkzaamheden. Mariniers en manschappen van de genie van de landmacht gaan dan beginnen met het herstellen van de infrastructuur en het bewaken van de openbare orde, aldus Defensie. Militairen hebben inmiddels voetpatrouilles op alle drie de eilanden uitgevoerd en een helikopter van het marineschip Zr. Ms. Zeeland heeft een verkenningsvlucht gedaan. Zr. Ms Zeeland en Zr. Ms. Pelikaan zijn bijna bij de eilanden en kunnen extra militairen, voertuigen, hulpgoederen en drinkwater gaan leveren.

2400 toeristen Volgens reisorganisatie TUI zouden zeker 2400 Nederlandse toeristen zich in het orkaangebied bevinden. Met de vier reizigers op Sint Maarten en de reisleiding is ondertussen contact geweest. Zij maken het goed, aldus TUI. Op Cuba en de Dominicaanse Republiek zijn momenteel zo'n 1600 Nederlandse reizigers die daar via de reisorganisatie en dochteronderneming Kras hebben geboekt. In de Amerikaanse staat Florida gaat het om nog eens 800 reizigers. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © RV

Franse deel Op het Franse deel van Sint Maarten zijn zeker acht doden en 23 gewonden gevallen, zei de Franse minister van binnenlandse zaken Gérard Collomb tegen Franse media. Collomb vreest dat het aantal slachtoffers verder oploopt. De Franse minister belast met overzeese gebiedsdelen, Annick Girardin, is donderdag in Guadeloupe aangekomen. Dat Franse Caribische departement ligt circa 250 kilometer ten zuidoosten van het Saint-Martin (Sint-Maarten) en Saint-Barthélemy. Girardin wil snel naar dat crisisgebied toe. De hulp aan de verwoeste eilanden, moet vanuit Guadeloupe georganiseerd worden. Volgens voorzitter Daniel Gibbs van de regionale volksvertegenwoordiging van Saint-Martin (Sint Maarten), is 95 procent van het eiland verwoest. De premier van de Caribische eilandenrepubliek Antigua en Barbuda, Gaston Browne, noemde tegenover de BBC hetzelfde percentage toen hij over Barbuda sprak. Browne zei ook dat het eiland "nauwelijks meer bewoonbaar is". De tekst gaat verder onder de afbeelding. Luchtfotografie van de schade aan de haven op Sint-Maarten na orkaan Irma. De NH90 helikopter van Zr. Ms. Zeeland heeft een eerste verkenningsvlucht gevlogen over de eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. © ANP Handouts

Dakloos Op Barbados heeft Irma het leven van een surfer geëist. Het eerste eiland waar storm Irma aan land kwam, Barbuda, laat weten dat de helft van de inwoners dakloos is geworden doordat ze óf letterlijk hun dak hebben verloren of omdat hun hele huis is verwoest. Een 2-jarig kind kwam daar om het leven. De orkaan in de zwaarste categorie raasde vannacht over Puerto Rico en trekt nu via de Dominicaanse Republiek in westelijke richting verder door het Caribisch gebied. Daar zitten veel mensen zonder elektriciteit door de hevige wind en regen. De orkaan raast met windsnelheden van 250 tot 290 kilometer per uur door het gebied, met uitschieters tot boven de 350 kilometer per uur. Vanavond (lokale tijd) trekt Irma langs de Turks- en Caicoseilanden. Ook dat gebied kan rekenen op zeer hoge windsnelheden. Irma trekt naar verwachting aankomend weekend over de Amerikaanse staat Florida, dan is de orkaan naar verwachting iets afgezwakt naar categorie vier, maar kan nog steeds veel schade aanrichten. Intussen hebben zich boven zee twee nieuwe orkanen gevormd: Jose en Katia. Naar verwachting zal Jose geen schade aanrichten in de getroffen gebieden. De orkaan komt wel in de buurt van de eilanden, maar buigt eerder af in noordelijke richting. Bovendien wordt de orkaan minder krachtig ingeschat.

'De telefoon blijft maar overgaan' Egmacia Patrick heeft een broer en vier neven op Sint Maarten. © RV “Ik heb nog helemaal niets gehoord van mijn broer. Ik probeerde hem gisteren de hele dag te bereiken, maar dat is niet gelukt", vertelt Egmacia Patrick (56), een administratief medewerker bij de IND uit Den Bosch. Ze heeft geeft een broer en vier neven op Sint Maarten."Daarna heb ik mijn zussen op Curaçao gebeld, maar zij weten ook niets. Ik heb ook kennissen gebeld, maar de telefoon blijft maar overgaan. Vanochtend kreeg ik gelukkig een telefoontje van de vrouw van een van mijn neven. Zij zit in een opvangcentrum. Hun huis is compleet weg en ze weet niet waar haar man is. Hij was blijkbaar op straat toen de orkaan uitbrak… Ze was meer aan het huilen dan aan het spreken. Na een paar minuten viel de verbinding weg.” Ik vind het heel lastig. Je weet niets, het is afwachten. Er zijn wel vaker problemen met het weer op Sint Maarten, maar ik heb nog nooit zo lang moeten wachten om contact te krijgen. Mijn broer heeft ook geen Facebook. Zijn drie kinderen wel, maar die hebben er sinds de orkaan niets meer op gezet.” Lees ook: ‘Irma is eigenlijk categorie 6’.

