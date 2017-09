Premier Rutte: dit is een storm van epische omvang

Heel voorzichtig maakte de minister-president tijdens een persconferentie de eerste stand van zaken op: “De materiële schade op Sint-Maarten is groot. Infrastructuur is verwoest, er is geen stroom, geen stromend water, geen benzine. Auto’s drijven door de straten.”

De orkaan Irma raast inmiddels verder, richting de Verenigde Staten. Hoe Sint-Maarten, een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, er op dit moment bij ligt, is nog onduidelijk. Communicatie verloopt uiterst moeizaam. Minister Ronald Plasterk (koninkrijksrelaties) hoopte aan het einde van de ochtend voor het eerst contact te kunnen hebben met de premier van Sint-Maarten.

Nog altijd valt er niks te zeggen over eventuele slachtoffers op het Nederlandse deel van het eiland. Opvallend is dat de Franse minister van binnenlandse zaken, Gérard Collomb, vanmorgen wel kon zeggen dat er op het Franse deel van Sint-Maarten (Saint-Martin) zeker acht doden en 23 gewonden zijn gevallen. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers.

"Vanochtend kreeg ik een telefoontje van de vrouw van een van mijn neven. Zij zit in een opvangcentrum. Hun huis is compleet weg en ze weet niet waar haar man is. Hij was blijkbaar op straat toen de orkaan uitbrak… Ze was meer aan het huilen dan aan het spreken. Na een paar minuten viel de verbinding weg."

Ook bewoners zijn naarstig op zoek naar familieleden en zitten in grote onzekerheid. Egmacia Patrick is één van hen, en vertelt aan Trouw dat zij nog niks van haar broer heeft gehoord (lees het volledige gesprek onderaan dit bericht).

Zo snel mogelijk hulpverlening op gang brengen

De aandacht van het kabinet richt zich nu vooral op Sint-Maarten. Er is daar dringend behoefte aan voedsel en schoon water. Wat de hulpverlening compliceert, is dat het eiland niet of nauwelijks bereikbaar is. Het vliegveld en de haven zijn zwaar beschadigd. Het marineschip Zr. Ms. Zeeland kan niet aanmeren.

Volgens Plasterk probeert de bemanning met kleinere boten alsnog aan land te komen. Het is de bedoeling dat het ondersteuningsschip Zr. Ms. Pelikaan van de marine aan het einde van de middag, Nederlandse tijd, aankomt bij Sint-Maarten. Vanaf Curaçao vertrekt vanmiddag een vliegtuig met militairen en voedsel naar het zwaar getroffen eiland.

Volgens reis­or­ga­ni­sa­tie TUI bevinden zeker 2400 Nederlandse toeristen zich in het orkaangebied

In eerste instantie richt Nederland zich op acute hulp, zei Plasterk. De komende vijf dagen moet er voor 40.000 mensen eten en water op het eiland worden gebracht, nog voor de tweede orkaan Jose het eiland bereikt. Dat is momenteel nog lastig. Sint-Maarten is vrijwel afgesloten van de buitenwereld: elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen en het vliegveld en de haven zijn momenteel niet toegankelijk.“Het is een enorme logistieke operatie”, aldus de minister. Als dat onder controle is, gaat het kabinet nadenken over de hulpverlening voor de langere termijn, de wederopbouw.

Er wordt volgens de minister ook geprobeerd het vliegveld zo snel mogelijk weer vrij te krijgen. Eerst voor helikopters en kleine vliegtuigen, later ook voor grotere vliegtuigen. Vrijdag zou er dan het eerste grote vliegtuig met extra hulpmiddelen naar het eiland moeten vertrekken. Zodra de situatie dat toelaat hoopt Plasterk ook zelf naar het getroffen gebied af te reizen.

Beelden van Sint-Maarten, 7 september 2017. © RV

Luchtfotografie van de schade aan de haven op Sint-Maarten na orkaan Irma. De NH90 helikopter van Zr. Ms. Zeeland heeft een eerste verkenningsvlucht gevlogen over de eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. © ANP Handouts

Irma trekt naar verwachting aankomend weekend over de Amerikaanse staat Florida, dan is de orkaan naar verwachting iets afgezwakt naar categorie vier, maar kan nog steeds veel schade aanrichten. Intussen hebben zich boven zee twee nieuwe orkanen gevormd: Jose en Katia. Naar verwachting zal Jose geen schade aanrichten in de getroffen gebieden. De orkaan komt wel in de buurt van de eilanden, maar buigt eerder af in noordelijke richting. Bovendien wordt de orkaan minder krachtig ingeschat.