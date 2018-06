Premier Nieuw-Zeeland bestuurt het land én krijgt een dochter

In 1990 gebeurde het voor het eerst, toen de Pakistaanse premier Benazir Bhutto een kind ter wereld bracht. Gisteren trad de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern in haar voetsporen: zij beviel 's morgens om kwart voor vijf van een meisje. Niet op kantoor - al werkte Ardern tot het laatste moment door - , maar in het ziekenhuis in Auckland, tien minuten van haar huis.

Haar echtgenoot, tv-presentator Clarke Gayford, stond haar bij tijdens de bevalling. Hij wordt huisvader, liet de premier al weten toen ze haar zwangerschap aankondigde. De 37-jarige Labour-politica plaatste een selfie op Instagram, waar de twee met wallen en al gelukkig de camera inkijken, de baby in doeken gewikkeld.

"Welkom in ons dorp, kleintje. We maken het goed dankzij het geweldige team in Auckland City Hospital", schreef zij. De ouders maken het goed, laten ze aan Australische media weten. Ja, zij zitten in de emotionele achtbaan waarin elke nieuwe ouder belandt, maar ze zijn vooral dankbaar, aldus het paar.

Felicitaties uit de hele wereld stroomden binnen. Een bijzondere kwam van de voormalige premier Helen Clark. "Dit is een teken van onze volwassenheid als land: we accepteren dat vrouwen vrij zijn in hun keuze om een carrière en kinderen te combineren." Clark noemt de geboorte 'een inspiratie voor iedereen die strijdt voor gendergelijkheid en feminisme'. Anders dan Benazir Bhutto destijds, gaat Ardern niet meteen de dag na de bevalling weer aan het werk. Winston Peters, de vice-premier, neemt haar taken zes weken waar. Ardern zegt wel 'volledig bereikbaar' te zijn.