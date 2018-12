Premier Michel: N-VA stapt uit Belgisch kabinet

Michel vertrekt zondag ‘gewoon’ naar de Marokkaanse stad Marrakesh om te stemmen over het zogenoemde migratiepact, ondanks toenemende spanningen in zijn regering. De Belgische premier gaat verder met een minderheidsregering en gaat de drie N-VA-ministers in zijn coalitieregering vervangen. Wat hem betreft is de N-VA zaterdag zelf uit de regering gestapt. Na zijn terugkeer uit Marokko gaat premier Michel overleggen met het parlement over de situatie, zei hij zaterdagavond.

Dat was nadat de ministerraad onverwacht bijeen was gekomen. Coalitiepartij de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) had vrijdag al om die extra vergadering gevraagd. De N-VA is fel tegenstander van het akkoord over migratie, omdat België volgens de Vlaamse nationalisten de greep op zijn migratiebeleid door het pact zou kunnen verliezen. Voor coalitiepartners MR, Open Vld en CD&V moet de premier het migratiepact maandag wel goedkeuren. Ook een groot deel van de oppositie staat achter het zogeheten Marrakesh-pact.

Als Michel morgen op het vliegtuig stapt, dan landt hij als premier van de Mar­ra­kesh-co­a­li­tie Bart De Wever partijvoorzitter van de coalitiepartij de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Premier Michel zei na afloop dat er ‘geen consensus bestaat over het intrekken van de eerdere beslissing om het pact te steunen. Na de vergadering laste de Vlaams-nationalistische partij van Bart De Wever een persconferentie in. De breuk binnen de regering-Michel was een feit . “Als Michel morgen op het vliegtuig stapt, dan landt hij als premier van de Marrakesh-coalitie”, zei De Wever. De voorman betreurt de houding van zijn coalitiepartners. “Ik vind het heel spijtig dat de andere partijen ons niet de ruimte geven om een compromis te vinden. Men verkiest kennelijk een politieke crisis boven een compromis.” Toch blijft hij tot op het laatste moment hopen dat het ‘gezond verstand’ zegeviert. De federale regering werd najaar 2014 beëdigd, een coalitie van liberalen, christendemocraten en Vlaams-nationalisten. Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) noemt het in een reactie “jammer dat het zo moet eindigen”.

VN-topconferentie Eerder op de avond noemde vicepremier Jan Jambon (N-VA) de kans op een compromis over het pact zeer klein. In Marrakesh is maandag de topconferentie van de Verenigde Naties waarop het migratiepact op tafel ligt, een 34 pagina’s tellend document dat richtlijnen over de omgang met migranten bevat. Naast Oostenrijk, Polen en Hongarije weigeren ook de Verenigde Staten het te ondertekenen.

