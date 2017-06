Premier May: Ik heb deze puinhoop veroorzaakt

Dat was niet wat May in gedachten had toen ze het land vervroegd naar de stembus stuurde. De premier wilde juist een sterker mandaat om te onderhandelen over de Brexit.

Lees verder na de advertentie

De formele onderhandelingen over het vertrek uit de EU beginnen volgende week, maar mogelijk niet op de geplande 19 juni. Dan wordt de Britse regering namelijk geacht haar programma te presenteren aan het nieuwe parlement. De onderhandelingen over de Britse uittreding moeten binnen twee jaar worden afgerond.

De Europese Commissie wilde gisteren niet speculeren over de exacte begindatum. "Dat is niet van ons afhankelijk. We wachten af", zei een commissiewoordvoerder. Tegen de BBC zei brexit-minister Davis dat Groot-Brittannië vasthoudt aan het vertrek uit de Europese binnenmarkt. Het volk wil de controle over de grenzen terug. EU-burgers in Groot-Brittannië en Britten in EU-landen hoeven volgens hem niet te vrezen; Londen wil zo snel mogelijk tot afspraken komen over hun rechten.

Ondertussen zijn de gesprekken tussen de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) en de Conservatieven tot dusver positief, volgens DUP-leider Arlene Foster. De Tories hebben de gedoogsteun nodig van de unionisten, met tien afgevaardigden vertegenwoordigd in het Lagerhuis, om een werkbare meerderheid te krijgen in het parlement.

Foster wilde niet verklappen wat de christelijk-conservatieve DUP in ruil wil voor de hulp aan May. Deze moet in afwachting van het resultaat haar 'Queen's Speech', de openingsrede waarin ze de plannen van het nieuwe kabinet uiteenzet, uitstellen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.