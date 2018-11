Premier Maleisië: Goldman Sachs heeft ons bedrogen

Maleisië is volgens premier Mahathir Mohamad ‘bedrogen’ door bankiers van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank was betrokken bij het nationale investeringsfonds 1MDB van Maleisië, waaruit in enkele jaren tijd 4,5 miljard dollar is weggesluisd. Met het geld werd onder meer vastgoed, kunst, juwelen, een vliegtuig en een Nederlands jacht gekocht.

Goldman Sachs hielp het fonds in 2012 en 2013 bij de uitgifte van obligaties. Die leverden 6,5 miljard dollar op. “Er is bewijs dat Goldman Sachs dingen heeft gedaan die verkeerd zijn”, zei Mohamad dinsdag tegen de Amerikaanse tv-zender CNBC. Volgens hem werkt de interne controle van de investeringsbank niet.

Maleisië wil al het geld terug dat Goldman Sachs voor de werkzaamheden heeft gekregen, zei minister van financiën Lim Guan Eng maandag al. Dat zou 600 miljoen dollar zijn. Maleisië rekent hierbij op hulp van het Amerikaanse ministerie van justitie.

Bekentenis

Na Lims uitspraken daalde de koers van Goldman Sachs naar het laagste niveau in twee jaar. In het verslag over het derde kwartaal meldde de investeringsbank onlangs dat onderzoek van het Amerikaanse ministerie van justitie of van andere autoriteiten de bank aanzienlijke boetes kan opleveren. Amerikaanse aanklagers vervolgen twee bankiers van Goldman Sachs wegens witwassen en omkoping. Tim L. heeft bekend en moet 43,7 miljoen dollar boete betalen. Roger N. is gearresteerd in Maleisië en wordt mogelijk uitgeleverd aan de VS.

Spil in het schandaal is de Maleisiër Low Taek Jho. Hij had geen officiële functie bij het staatsfonds, maar oefende veel invloed uit en zorgde goed voor zichzelf. Low is spoorloos. Ook de voormalige topman van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, heeft hem meermalen ontmoet. In reactie op vragen van de Wall Street Journal zei de bank dat het ging om ontmoetingen met de Maleisische premier en dat vooraf niet bekend was dat Low erbij zou zijn. Blankfein zou zich Low niet herinneren.

Low kocht onder meer een jacht van 250 miljoen dollar bij de Nederlandse scheepsbouwer Oceanco in Alblasserdam met geld van Maleisië. Het schip is dit jaar in Indonesië in beslag genomen en naar Maleisië gevaren. Daar wordt het geveild. Ook is geld uit het fonds gebruikt voor Hollywood-speelfilms zoals ‘The Wolf of Wall Street’ en voor de aanschaf van kunstwerken van onder meer Van Gogh en Monet.