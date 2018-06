Premier Jordanië weggestuurd om onrust te beteugelen

De Jordaanse premier Hani Mulki heeft na dagen van grootschalige demonstraties in het land zijn ontslag ingediend. Hij werd daartoe gisteren opgeroepen door koning Abdullah. Die eiste zijn aftreden in de hoop de rust in het land te herstellen.

Duizenden mensen gaan sinds enkele dagen de straat op om te protesteren tegen door het IMF voorgeschreven belastingverhogingen en bezuinigingsmaatregelen. De prijzen van brandstof en elektriciteit zijn de laatste maanden hard gestegen. De subsidie op brood is als onderdeel van het hervormingsplan eerder dit jaar al geschrapt.

Mulki weigerde de nieuwe belastingwet te schrappen en zei dat het parlement maar moest beslissen

Bij de protesten - de grootste in jaren - zijn zeker zestig mensen opgepakt, voornamelijk jongeren afkomstig uit de middenklasse. De actievoerders eisen dat de geplande hervormingen worden teruggedraaid, omdat het volgens hen vooral de arme Jordaniërs treft en de ongelijkheid in het land vergroot.

De nu afgetreden premier Mulki weigerde de nieuwe belastingwet te schrappen en zei dat het parlement maar moet beslissen over het wetsvoorstel. De regering heeft het geld hard nodig om openbare voorzieningen overeind te houden, aldus Mulki. De maatregelen zijn ook bedoeld om de flinke staatsschuld van Jordanië te verlagen (95 procent van het bbp).

Koning Abdullah prijst Mulki in een ontslagbrief voor zijn 'moed om moeilijke beslissingen te nemen die hem niet populair maken'. De oud-premier blijft aan totdat de nieuwe regering is gevormd.

Voormalig Wereldbank-econoom en minister van onderwijs Omar al-Razzaz krijgt de taak een kabinet samen te stellen. Hij zou een tegenstander zijn van markthervormingen die de armste groepen het hevigst raken. Naar verwachting gaat hij wel door met de hervormingen van het IMF, maar geleidelijker.

Het is de vraag of de onrust met deze herschikking afneemt. Het hoofd van de koepelorganisatie voor vakbonden zegt dat de geplande staking van vandaag gewoon doorgaat als de nieuwe belastingwet niet volledig van de baan is. "Het maakt voor ons niet uit of individuen in de regering worden vervangen, we willen de volledige aanpak van de regering veranderen", aldus vakbondsleider Ali al-Abous.