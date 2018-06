Predikant Karin van den Broeke: ‘Een spiegel die me helpt om met Gods blik naar de wereld te kijken'

En in het Oude Testament bijvoorbeeld heeft Jozef voorspellende dromen. Hij kan ook dromen van anderen uitleggen die van belang zijn voor de gemeenschap.

Voor mij geldt niet dat ik via mijn dromen in contact treed met God. Tegenwoordig verbeelden ze vaak iets van de onrust dat ik moet wakker worden en aan de slag gaan: ik droom bijvoorbeeld dat ik in de kerk kom en ontdek dat ik mijn preek niet bij me heb.

In mijn studententijd heb ik wel eens een droom gehad waarvan ik dacht: hier moet ik iets mee. Ik las overdag ‘Het menselijk gelaat’ van Emmanuel Levinas, met als grondgedachte: wie een ander écht in het gezicht ziet, kan die ander niets slechts toewensen. ’s Nachts droomde ik van een soort Laatste Oordeel, waarbij sommigen naar de hemel en anderen naar de hel gingen.

Naderhand realiseerde ik me dat mijn vrienden allemaal de goede kant op liepen, maar op de weg naar de hel had ik alleen figuranten gezien. ‘Is er dan niemand die ik naar de hel zou wensen?’, vroeg ik me, nog sluimerend in bed, af. ‘Nou….’, dacht ik vervolgens. En ik zag één iemand voor me. ‘Die heb ik dus nooit goed in het gezicht gekeken, daar heb ik een te oppervlakkig beeld van’, besefte ik. Het heeft ertoe geleid dat ik in die relatie meer geïnvesteerd heb en dat het goed gekomen is.