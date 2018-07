Pragmatische Franse bondscoach Deschamps wil geschiedenis schrijven

Didier Deschamps kon een kleine zucht niet onderdrukken. De Franse bondscoach, die morgenmiddag met Les Bleus de WK-finale speelt tegen Kroatië (17.00 uur), kreeg na afloop van de gewonnen halve finale tegen België voorzichtig de kritiek voorgelegd dat het spel van de Fransen nog weinig sprankelend was geweest in Rusland.

Lees verder na de advertentie

Er schuilde een zekere onwetendheid in die kritiek. Deschamps (49) heeft namelijk de lijfspreuk à la guerre comme à la guerre. Oftewel: het doel heiligt de middelen. En ja, de Fransen hadden de halve finale tegemoet getreden met respect voor de kwaliteiten van de tegenstander en, nadat de ploeg vroeg in de tweede helft op voorsprong was gekomen, een beroep gedaan op het defensieve, organiserende vermogen.

De tweede zoon uit een arbeidersgezin was klein van stuk en moest dus slim en moedig zijn

"We moesten nu eenmaal veel verdedigend werk verrichten", haalde Deschamps zijn schouders op. Onbegrensd aanvallen, zelfs met spelers als Mbappé en Griezmann in het elftal, kan nu eenmaal niet altijd in een wedstrijd, stelde hij.

Het kan niet altijd mooi zijn In Les Bleus weerspiegelt zich het karakter van Deschamps, sinds 2012 bondscoach van de Fransen. Hij denkt pragmatisch, realistisch en beschikt als oud-international over de ervaring hoe een eindtoernooi gespeeld dient te worden. Dat kan niet altijd mooi. Deschamps deert het niet. "Ik beleef geen plezier aan alleen goed spel", zei de oud-voetballer eens in de Franse krant Libération. "Ik geniet alleen van overwinningen." De terugkerende geluiden dat Deschamps - nota bene als aanvoerder - in 1998 in eigen land wereldkampioen werd met saai, berekenend voetbal? Hij zal erom lachen. Intussen kan Deschamps morgen de derde persoon worden die zowel als trainer en als speler wereldkampioen is geworden. De Braziliaan Zagallo en de Duitser Beckenbauer gingen hem daarin voor. Zijn realistische kijk op voetbal heeft hij niet zomaar gekregen. Deschamps, tweede zoon uit een arbeidersgezin, is klein van stuk en moest vroeger slim zijn. En moedig. Bij zijn jeugdclub Aviron Bayonnais keek niemand er raar van op toen hij als twaalfjarige al aanvoerder werd, ondanks dat zijn teamgenoten twee jaar ouder waren en vaak twee koppen groter. Voor Deschamps was het leiderschap juist een compensatie voor zijn geringe fysiek. Het vormde zijn karakter. Deschamps zou ermee uitgroeien tot de succesvolste Franse voetballer aller tijden. Hij won de Champions League met Olympique Marseille (1993) en Juventus (1996) en werd Europees en wereldkampioen met het nationale elftal. De Franse pers loofde de moed en winnaarsmentaliteit van 'de kleine krijger'.