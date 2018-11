Prachtige cijfers voor Ajax in de Champions League

In het spoor van Oranje, dat de grootmachten Frankrijk en Duitsland frustreerde, bood ’s lands grootste club het in de top opkrabbelende Nederlandse dinsdag een nog aanzienlijker succes. Met prachtige cijfers verschafte Ajax zich al in een vroegtijdig stadium toegang tot de knock-outfase van de Champions League, dat voor een Nederlandse club eervolle en zo zelden meer bereikte podium.

Zelf stond Ajax er in 2006 voor het laatst, in een ander tijdsgewricht. En in dit decennium speelde PSV er één ronde, in 2016. Nu reikte Ajax zo ver met een talentvolle en met aankopen versterkte ploeg, een aantrekkelijker ploeg dan het enige jaren geleden vooral tactisch op tegenstanders reagerende PSV.

Ajax leed in elf Europese duels, de voorronden incluis, nota bene nog geen enkele nederlaag. Na de zevende zege in die reeks, 0-2 op het armetierige AEK Athene, heeft het liefst 11 punten. Het zijn ook cijfers die het tussenrapport sieren van de eerder danig beschimpte trainer Ten Hag.

Een hete avond kon het in Athene niet worden

In de opwindende Europese campagne van Ajax had juist de beslissende wedstrijd weinig om het lijf. Een hete avond kon het in Athene niet worden. AEK, de ook in de competitie teruggeworpen kansloze hekkensluiter in de Champions Leaguepoule, had zich in gekend Griekse crisissferen voorbereid. De voorzitter was kwaad, drie spelers waren uit de selectie gezet. Maar daarmee was het met de stereotypen wel gedaan.

Een beangstigende entourage kon het halfvolle Spyros Louis-stadion niet bieden – nee, een heksenketel was het niet. AEK speelde het ongecoördineerde voetbal dat de wegblijvers zullen hebben verwacht. De beperkte ploeg trok zich al snel massaal terug op de eigen speelhelft, waardoor de wedstrijd voor Ajax weinig verschilde van een doorsnee competitiewedstrijd in Nederland – met de nodige gevolgen van dien.

Tik- en schuifwerk Ajax werd de ruimte geboden om op te bouwen, en het deed dat al gauw zoals een ploeg dat doet die niet of nauwelijks wordt uitgedaagd. Frenkie de Jong koos toch weer veel voor tik- en schuifwerk in de relatief veilige zone voor of soms zelfs tussen zijn verdedigers. Ajax schoof verantwoord, maar weinig verrassend in voorwaartse richting, AEK zocht zijn spits Ponce vooral met lange trappen en het bleek tot nog geen fatsoenlijke counter in staat. In een bepaalde zin deed het gemis van de geblesseerde Ziyech zich voor Ajax voelen. Zijn grillige spel heeft nadelen, het risico van balverlies vooral. Maar het kan ook zorgen voor zomaar een oprispring. Dat ontbrak er in het nu steriele aanvalsspel aan. Eén kans slechts creëerde Ajax met zijn overwicht in de eerste helft: een krachteloze kopbal van Neres na een draaiballetje van De Jong. Zowaar kreeg AEK, vlak voor rust, ook een kansje: doelman Onana raakte niet van de wijs en dreef Ponce van het doel. Ajax miste toch ook Tagliafico, de geschorste linksachter. Hij is een speler die altijd vuur brengt, zoals hij het ook had gedaan in het thuisduel met AEK (3-0), waarin vooral hij na nog een moeizame eerste helft had volhard. Zonder dergelijke impulsen voltrok het spel zich ook na rust volgens geijkte lijnen. Op de tribunes knalde vuurwerk, op het veld sleepte de wedstrijd zich voort, onveranderd vooral in de richting van het doel van Ajax. Maar het kon voor Ajax niet fout gaan, met zo’n tegenstander. Van de Beek had de bal op de paal gegleden, toen Livaja na een vrije trap van Schöne pardoes hands maakte. Hij kon met zijn tweede gele kaart inrukken, Tadic benutte de strafschop (0-1) en daarmee was het gespeeld. Zozeer dat Tadic luttele minuten later weer kon scoren, vrijgespeeld door Neres en de voor de weer magere Dolberg ingevallen Huntelaar (0-2). Nee, opwindend was het deze keer niet, maar dat was ook niet nodig. De cijfers waren mooi genoeg, met een prachtig gevolg – voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal.

