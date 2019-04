Potentiële koper haakt af en dus dreigt nu ook Sissy-Boy te bezwijken

Sissy-Boy heeft 45 filialen in Nederland, België en Luxemburg. Er werken 600 mensen. En zo wankelt er opnieuw een winkelketen van naam. Eerder op de dag werd maandag bekend dat Blokker een nieuwe eigenaar heeft. Onlangs gingen de tienermodewinkels van CoolCat over de kop, legde budgetketen Op=Op Voordeelshop het loodje en moest speelgoedconcern Intertoys een zwaar afgeslankte doorstart maken.

Het gaat al enige tijd niet goed met Sissy-Boy, dat naast dames-, heren- en kinderkleding ook meubels en spullen voor in huis verkoopt onder de naam ‘Homeland’. De keten kampt sinds eind vorig jaar met tegenvallende verkopen. Daarop werd gesneden in de organisatie, werd de collectie aangepast en is er geïnvesteerd in de winkels en in de online-activiteiten. Kennelijk zonder succes.

Jammer dat het slecht gaat, Sissy-Boy is zo’n winkel die je liever rijk dan kwijt bent Mary Hoogerbrugge, merkendeskundige

Vorige week mailde topman Sven Bleekemolen zijn leveranciers met het verzoek om een korting van 30 procent op geleverde goederen. In de mail stond ook dat Sissy-Boy op zoek was naar een nieuwe eigenaar. Nu is de keten eigendom van de Brand Retail Group. Die meldt in een persbericht dat ‘vergevorderde gesprekken met een Nederlands familiebedrijf dat actief is in dezelfde sector’ op niets zijn uitgelopen. Hoe het er financieel precies voor staat, is niet bekend. De jaaromzet was 60 miljoen euro in 2018.

Ooit hip Volgens merkendeskundige Mary Hoogerbrugge, die werkt voor merken als Fairphone, Kras, KPN, Talpa en Unicef, heeft Sissy-Boy mooie conceptstores van zijn filialen gemaakt. “Daarom is het jammer dat het slecht gaat, Sissy-Boy is zo’n winkel die je liever rijk dan kwijt bent.” Maar volgens Hoogerbrugge is de aanvankelijk hippe keten - opgericht in 1982 - meegegroeid met de ouder geworden doelgroep. “Mijn dochters hebben het niet over Sissy-Boy.” Dat de winkels bekendstaan als nogal aan de prijs is volgens haar het probleem niet. Het ontbreekt ze domweg aan onderscheidend vermogen. “Grote ketens als Zara en H&M doen soortgelijke dingen tegen lagere prijzen. Je kunt best duurder zijn, maar dan moet er iets exclusiefs tegenover staan.” De eigenaar en het management van Sissy-Boy onderzoeken de mogelijkheden voor een doorstart. De winkels in de Benelux en de webshop blijven vooralsnog open.

