Potenrammer is gebaseerd op daderjargon en roept weerstand op

Een mailer vond het een ouderwets woord 'met een gevoelsmatig negatieve klank'.

Wat we er gevoelsmatig ook van mogen vinden, potenrammer is géén verouderd woord: je treft het nog geregeld aan in de media. In feite is het zelfs een tamelijk jong woord. Een vroege vindplaats is de Haagse Post van 29 oktober 1977, waarin onder de kop 'De potenrammers' werd geschreven over mannen die eropuit trokken om homo's op straat af te tuigen.

De lezersreacties maken duidelijk dat het tijd is voor een volwaardig alternatief

Het woord potenrammer is gevormd met poot, dat nu een verouderd scheldwoord is voor een homoseksuele man. Het is een verkorting van ruigpoot, eveneens een oud scheldwoord voor homo's, dat volgens het Bargoens woordenboek (1974) verwijst naar 'de behaarde, dus ruige rug van de hand', waarop vroeger als een soort codebericht geklopt werd om aan te geven "dat een man 'van de verkeerde kant' is, ofwel 'van het handje': homoseksueel".

Dat potenrammer weerzin oproept, komt doordat dit woord is samengesteld met een verouderd scheldwoord voor homo's (poot), maar ook - en vooral - doordat het gebaseerd is op de uitdrukking poten rammen, die je zou kunnen typeren als daderjargon.

Er zijn wel wat alternatieven, zoals gay basher en homobasher, maar de lezersreacties maken duidelijk dat het tijd is voor een echt volwaardig alternatief voor potenrammer, waardoor dat woord aan de vergetelheid kan worden prijsgegeven.

