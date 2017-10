Postzegel wordt duurder, aantal brieven daalt

De prijzen van postzegels lopen ook volgend jaar veel sneller op dan de inflatie. De prijs voor een zegel voor binnenlandse post (tot en met 20 gram) gaat met 5 cent omhoog naar 83 cent, zo maakte PostNL maandag bekend. Dat is een stijging van 6,4 procent. Een zegel voor buitenlandse verzending kost straks 1,40 euro. Dat is 7 cent of 5,2 procent meer dan nu. De inflatie bedraagt volgend jaar naar verwachting 1,5 procent.

PostNL is de enige verkoper van zegels voor gefrankeerde post. Het bedrijf zegt dat de sterke stijging nodig is, omdat Nederlanders steeds minder post versturen. Het postbedrijf wil deze daling voor een deel opvangen met kostenbesparingen, maar ook door de tarieven te verhogen. Dat moet volgens PostNL de brievenpost in Nederland voor iedereen bereikbaar en betrouwbaar te houden.

De prijs van de postzegel is sinds het begin van deze eeuw verdubbeld

Verdere krimp Door de toenemende digitalisering krimpt de markt voor consumentenpost sterk. In 2016 stuurden Nederlanders 8 procent minder brieven en andere poststukken dan in het jaar daarvoor. In 2000 werden in Nederland jaarlijks nog 5,6 miljard brieven gepost, in 2016 was dit teruggelopen naar 2,2 miljard stuks. Tot en met 2025 wordt nog eens een halvering verwacht. De prijs van de postzegel is sinds het begin van deze eeuw verdubbeld. PostNL heeft de wettelijke plicht om een landelijk netwerk te onderhouden voor het verwerken en bezorgen van brievenpost. Ook moet het voormalige staatsbedrijf zijn netwerk openstellen voor concurrenten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er op toe of PostNL deze plicht wel naleeft. Tegelijk bepaalt de ACM de maximale stijgingen die PostNL jaarlijks voor zijn zegels mag berekenen. Voor 2018 laat de ACM een stijging van de tarieven met 7,1 procent toe.