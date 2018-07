Postzegel mag ruim 14 procent duurder worden

Het valt niet meer zo op sinds op elke postzegel een '1' prijkt, maar de prijs van deze zegel stijgt jaarlijks enorm, vanaf 2019 naar verwachting dus zelfs met ruim 14 procent. Daar heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toestemming voor gegeven.

Lees verder na de advertentie

Het ministerie van economische zaken sluit niet uit dat de prijs van de postzegel in Nederland de komende tien jaar boven de 1,50 euro komt. Dat wordt vooral veroorzaakt door de sterke daling van het aantal poststukken. Zowel dit als vorig jaar daalde dat aantal met 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Opvallend is dat de particuliere consument telkens de klos is; de gemiddelde prijs van zakelijke post ligt nog rond het niveau van 2009

In 2017 werden er nog geen 2,5 miljard brieven, kaarten, tijdschriften en rekeningen bezorgd. In 2009 bezorgde PostNL bijna twee keer zoveel poststukken. De postzegel was toen ook nog bijna de helft goedkoper. PostNL verwacht dat deze trend doorzet. In 2025 zal de brievenmarkt zijn gedaald naar 1,5 miljard stuks.

Een dure zegel in Denemarken Alleen in Denemarken daalt de postbezorging sneller dan in Nederland. De introductie van twee soorten postzegels voor de consument – een goedkope waarbij het een week kan duren voordat de post wordt bezorgd en een dure voor bezorging binnen 24 uur – heeft de zaak daar geen goed gedaan. In twee jaar tijd daalde de 24-uurspost van 50 naar 20 miljoen stuks. De kosten zijn razendsnel gestegen, waardoor de ‘dure’ postzegel nu 3,63 euro kost in Denemarken. Als gevolg hiervan heeft de Deense overheid Europese goedkeuring gekregen voor staatssteun van 160 miljoen euro over twee jaar. Er is het afgelopen half jaar ook in Nederland gekeken naar wat het in prijs scheelt als sommige dunbevolkte gebieden niet meer dagelijks post zouden krijgen. Dat gaat om enkele miljoenen. Het stopzetten van de maandagbezorging in 2016 heeft PostNL naar eigen zeggen 20 miljoen euro aan besparingen opgeleverd. Het terugbrengen van het aantal brievenbussen van 19.000 naar 10.000 bracht nog eens 20 miljoen euro op.

Postdialoog Verdere versoberingen zullen minder besparingen opleveren, is de verwachting. Daarom waren de deelnemers aan de postdialoog, die het afgelopen half jaar is gevoerd, ook geen voorstander van het verminderen van de bezorgfrequentie. Wel ligt er een advies om meer te gaan samenwerken met andere bezorgers om de kosten te drukken. Opvallend is dat de particuliere consument telkens de klos is. De postzegelprijs is voor hen bijna verdubbeld, terwijl de gemiddelde prijs van zakelijke post nog rond het niveau van 2009 ligt. In 2016 was het tarief voor zakelijke post 70 cent, terwijl de consument al 78 cent betaalde. Dat komt doordat particuliere post aan allerlei wetgeving moet voldoen, zoals de plicht om rouwpost altijd binnen 24 uur te bezorgen. Dat maakt het duur. Ondertussen gaat het wel goed met de pakketbezorging. In 2016 was de omzet op de pakketjes 1,8 miljard euro tegenover ruim 1,1 miljard euro op de brievenpost. De aantallen verschillen wel enorm: er werden in 2016 nog ‘maar’ 350 miljoen pakketten verstuurd, tegenover 2,8 miljard poststukken. Daarvan kwamen slechts 196 miljoen brieven en kaarten op conto van consumenten, de rest was afkomstig van het bedrijfsleven.

Lees ook: