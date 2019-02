PostNL stopt met contracting in sorteercentra

Na veel protestacties, demonstraties en zelfs rechtszaken van de FNV jegens de uitzendbureaus waar PostNL mee werkt, kwam er dinsdagavond goed nieuws voor de vakbond. PostNL maakte bekend te stoppen met contracting en zijn pakketsorteerders in de toekomst altijd te betalen zoals de cao van het bedrijf voorschrijft. Op exact hetzelfde moment stuurde Tempo-Team een persbericht de deur uit: ook het uitzendbureau stopt met ‘alle activiteiten op het gebied van outsourcing'.

Contracting is, zo meent de FNV, een net woord voor schijnconstructie of onderbetaling. Veel uitzendkrachten die bij het postbedrijf pakketjes sorteren, krijgen niet volgens de cao van PostNL betaald, zoals de wet voorschrijft. Ze krijgen vaak slechts het minimumloon en bouwen geen pensioenrechten op.

Nu vindt dus ook PostNL dat dit niet langer kan. ‘Wij vinden gelijke beloning voor pakketsorteerders van belang en willen duidelijkheid geven in de maatschappelijke discussie over contracting. Flexibele krachten blijven wel nodig in sorteercentra, maar in de toekomst gebeurt dat alleen nog door middel van uitzenden’, schrijft het postbedrijf in het persbericht.

Duidelijkheid en rust

Dezelfde woorden gebruikt het uitzendbureau: ‘Tempo-Team kiest voor een overstap naar uitzenden voor al haar klanten en werknemers. Dat besluit is het resultaat van maanden overleg met betrokken partijen. Tempo-Team creëert hiermee duidelijkheid en rust, in het belang van haar werknemers en klanten.”

Bij contracting leent een uitzendbureau werknemers uit aan een ander uitzendbureau, die ze vervolgens bij een bedrijf zoals PostNL plaatst. Doordat er een extra bureau tussen zit, een soort van onderaannemer, hoeft het inlenende bedrijf niet volgens de eigen cao te betalen. Een slimmigheidje van werkgevers.

De vakbond pikte dat niet. In de wet staat dat bij gelijk werk, er een gelijk salaris moet zijn. Het kan dan niet dat pakketsorteerders die via een uitzendconstructie werken, meer loon krijgen dan een collega die via contracting aan het werk is. Vorige zomer liet ook de Ondernemingsraad van PostNL weten dat ze wil dat het bedrijf stopt met ‘het misbruik’.

Het duurde even voordat PostNL dat ook inzag. In het persbericht memoreert het bedrijf dat ze de ‘afgelopen tien jaar naar tevredenheid heeft gewerkt met contractingpartners’. Het zorgde ervoor dat het bedrijf ‘maximaal ontzorgd werd‘’ , laat Liesbeth Kaashoek, directeur pakketten en logistiek van PostNL weten. Maar, zegt PostNL: “Het is ook belangrijk om goed te luisteren naar de recente maatschappelijke discussie over contracting. Daarom is nu besloten om commerciële contracting zo snel mogelijk af te bouwen.”

In 2020 moeten alle pakketsorteercentra over zijn gegaan op uitzenden. Daarnaast houden ze wel mensen in vaste dienst.