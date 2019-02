PostNL neemt concurrent Sandd over

PostNL neemt de circa 19.000 werknemers van Sandd over en 23 locaties van de onderneming. Postbezorgers van Sandd krijgen een baan bij PostNL aangeboden. Voor het overige personeel van Sandd wordt ook gekeken of er banen zijn bij PostNL. De 16.000 postbezorgers van Sandd krijgen een baan bij PostNL aangeboden. Voor het overige personeel wordt er gekeken naar mogelijkheden bij PostNL.

De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die heeft daar in totaal zeventien weken voor. Maar bij vragen aan de bedrijven kan de klok nog tussentijds worden stil gezet. De goedkeuring van ACM kan een probleem worden omdat PostNL en Sandd gezamenlijk vrijwel de hele markt voor briefbezorging in handen hebben. Politiek is er echter veel steun voor de consolidatie. Verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken liet vorig jaar al doorschemeren dat zij bereid is haar bevoegdheid te gebruiken om een eventueel verbod terug te draaien.

Zowel PostNL als Sandd had te lijden onder de afnemende markt voor briefpost. PostNL zat daarbij vast aan vrijwel dagelijkse bezorging, wat leidde tot hoge kosten. Sandd bracht op minder dagen post rond, maar werd eind vorig jaar door de rechter verplicht zijn personeel volgens de transport-cao te gaan betalen.

Volgens PostNL-topvrouw Herna Verhagen wordt met het samengaan van de twee concurrenten “het fundament voor een duurzame Nederlandse postdienstverlening zeker gesteld”. Haar Sandd-collega Ronald van de Laar geeft aan trots te zijn op zijn bedrijf, maar realistisch te moeten blijven. “Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden.”

Vakbond FNV noemt het samengaan van PostNL en Sandd ‘goed nieuws’. "Hier hebben we jarenlang voor gestreden", zegt bestuurder Ger Deleij. “In overleg met PostNL zullen wij ons uiteraard hard maken voor behoud van de werkgelegenheid van de medewerkers van Sandd.”

