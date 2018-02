PostNL lijdt onder krimp briefpost

Briefpost doet het namelijk slecht, ieder jaar worden er minder brieven bezorgd. En minder brieven betekent minder postbodes. Een deel van die postbodes kan nog altijd pakketbezorger worden. Want bij die bedrijfstak gaat het wel goed. Echter onvoldoende om steeds dalende winsten te voorkomen. Ondanks een gestegen omzet, halveerde de nettowinst.

Gedurende de afgelopen 10 jaar is het aantal verzonden brieven gehalveerd. Bij PostNL verwacht men niet dat die krimp ophoudt. Vorig jaar daalde het aantal verzonden brieven met 10 procent. Voor dit jaar verwacht PostNL minimaal dezelfde krimp. De daling van het volume dwingt het bedrijf om voor 40 miljoen euro aan kosten te besparen. Ook is de verwachting dat het bedrijfsresultaat dit jaar lager is dan eerder voorspeld.

Zware klap

Een zware klap was de rechtszaak die PostNL begin dit jaar verloor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechter bepaalde dat PostNL geen extra geld mag rekenen voor het bezorgen van brieven van concurrenten. Concurrerende postbedrijven bezorgen hun post over het algemeen via hun eigen bezorgers en netwerk. Maar in gebieden waar zo’n bezorger niet actief is wordt die bezorging vaak gedaan door PostNL. Door die uitspraak van de rechter mag PostNL geen consumentenprijzen meer rekenen voor die bedrijven en vreest het daarom voor extra kosten van 50 tot 70 miljoen euro .

Alles wat niet door een brievenbus past doet het dan wel weer goed

Bij de presentatie van de jaarcijfers steekt PostNL de frustratie over de uitspraak niet onder stoelen of banken. Zo staat er dat het bedrijf in 2016-2017 nauwelijks aanbestedingen heeft gewonnen omdat concurrenten het iets goedkoper kunnen en dan tegen lagere kosten gebruikmaken van het netwerk van PostNL. Over deze zaak gaat het bedrijf in gesprek met staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken (CDA).

Alles wat niet door een brievenbus past doet het dan wel weer goed. De omzet groeide van 967 miljoen naar 1,1 miljard euro en het volume groeide met 17,2 procent. De groei van de pakketbezorging komt door de groei van online winkels. Niet alleen in Nederland werd er meer online besteld, ook in België, vaak bij Nederlandse winkels. Een ontwikkeling waar PostNL van profiteerde.

PostNL zag de omzet groeien naar ongeveer 3,5 miljard euro. Maar de winst volgde die koers niet. Die kromp naar 148 miljoen euro, ten opzichte van 280 miljoen euro een jaar eerder. Wel werd in 2016 TNT Post verkocht aan het Amerikaanse FedEx. Zonder deze extra inkomsten bedroeg de winst in 2016 geen 280 maar 135 miljoen euro. Zo bezien was er vorig jaar dus sprake van een winststijging.