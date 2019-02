PostNL heeft na het overnemen van Sandd geen enkele concurrent meer

PostNL neemt Sandd over, zijn enig overgebleven concurrent op de postmarkt. Het bedrijf betaalt 130 miljoen euro voor alle aandelen van Sort and Deliver, zoals Sandd voluit heet. Alle 16.000 postbezorgers van Sandd krijgen een baan aangeboden bij PostNL. Voor de overige 3000 werknemers van Sandd breekt een onzekere periode aan. PostNL bekijkt of er voor hen nog plaats is.

Lees verder na de advertentie

Als reden voor de inlijving noemen PostNL en Sandd schaalvoordelen. Op de krimpende postmarkt zou het niet langer rendabel zijn allebei een postnetwerk te onderhouden. Het aantal verstuurde brieven daalt jaarlijks met ongeveer een tiende. Huishoudens ontvangen nog zo’n driehonderd brieven per jaar.

Staats­se­cre­ta­ris Mona Keijzer kan de overname doordrukken

Te veel macht De geplande overname kent een grote ‘maar’. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan de deal blokkeren als de mededingingsautoriteit concludeert dat PostNL, als enige postbezorger, te veel marktmacht krijgt. Het kan enige maanden duren voor daar duidelijkheid over is. Mocht de ACM die conclusie trekken, dan is de inlijving van Sandd nog niet direct van de baan. Dan volgt een nieuwe ‘maar’. Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken kan de overname doordrukken, als ze vindt dat die in het algemeen belang is. Omdat PostNL anders niet kan voldoen aan de plicht om vijf dagen per week in heel Nederland post te bezorgen. Of omdat de prijs van een postzegel tot astronomische hoogte dreigt te stijgen. Vorig jaar sprak een Kamermeerderheid zich uit voor een verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking of fusie tussen beide bedrijven. Met de geplande overname speelt Sandd niet langer de rol van uitdager op de postmarkt. Sinds de liberalisering van die markt in 2009 profileerde het bedrijf van directeur en mede-eigenaar Ronald van de Laar zich met veel bravoure als alternatief voor het grote PostNL. In 2017 bracht Sandd een eigen postzegel uit van 60 cent. Een stuk goedkoper dan die van de grote concurrent. Op de markt voor zakelijke post vochten PostNL en Sandd elkaar de tent uit, met tarieven ver onder kostprijs tot gevolg. De generatie die nu opgroeit zal minder post versturen dan de generatie in deze zaal, die weer minder post verstuurt dan onze ouders Bestuursvoorzitter Herna Verhagen van PostNL

Einde houdbaarheid Op de persconferentie waar de overname wordt aangekondigd, is Van de Laar het aura van uitdager kwijt. Met omlaaggetrokken mondhoeken spreekt hij van het “einde van de houdbaarheid van Sandd in de huidige vorm”. De overname is de verstandige keuze, benadrukt hij. “Aan de andere kant stopt nu het avontuur. Het is nooit leuk om te stoppen met iets waar je veel plezier aan beleeft.” Een onmiddellijke financiële noodzaak voor de overname is er volgens Van de Laar niet. Deze overname is met het oog op de toekomst, zegt hij. “Uit verantwoordelijkheidsgevoel voor het personeel.” Helemaal veilig is dat personeel niet, want de krimp van de postmarkt houdt met de overname niet ineens op. “De generatie die nu opgroeit zal minder post versturen dan de generatie in deze zaal, die weer minder post verstuurt dan onze ouders”, zegt bestuursvoorzitter Herna Verhagen van PostNL. Opvallend is dat PostNL alle postbodes van Sandd een contract aanbiedt. Twee postbodes in een straat, dat biedt toch mogelijkheden tot bezuinigingen? “Op dit moment hebben ze beiden genoeg post in hun tas. Dat is hoe we gaan starten”, zegt Verhagen.

Tijdlijn

1989 De staat verzelfstandigt het postbedrijf. Dat krijgt de naam Koninklijke PTT Nederland NV (KPN), onderverdeeld in PTT Post BV en PTT Telecom BV. De overheid bleef de enige aandeelhouder.

1994 PTT Post koppelt zich los van de telefoontak en gaat naar de beurs. De staat verdient flink aan de verkoop van de aandelen.

2002 PTT Post wordt TPG Post. De naamsverandering leidt tot onbegrip.

2006 Wederom krijgt het post­bedrijf een nieuwe naam: brieven worden voortaan bezorgd door TNT Post. Dat komt omdat het postbedrijf is opgekocht door het Australische TNT.

2009 De postmarkt wordt volledig vrijgegeven: iedereen mag een bedrijf oprichten en brieven bezorgen. Het Apeldoornse bedrijf Sandd begeeft zich op de postmarkt en komt met eigen postzegels.

2011 Weer een nieuwe naam op de brievenbus. TNT Post wordt opgesplitst in koeriersbedrijf TNT Express en PostNL. Er volgt een ontslagronde. 7000 van de 65.000 werknemers moeten weg bij PostNL.

2012 Herna Verhagen wordt de nieuwe topvrouw. Aan haar de taak om de rust in het bedrijf terug te brengen. Postbodes en postsorteerders zijn boos en gefrustreerd omdat zij hun vaste baan kwijtraken.

2013 PostNL richt zich steeds meer ook op het bezorgen van pakjes. Verhagen ligt onder vuur omdat ze de koeriers dagelijks laat werken voor PostNL, maar ze niet in vaste dienst neemt.

2019 PostNL neemt concurrent Sandd over.

Lees ook:

Het schrijnende verhaal van de drukke pakketbezorger ‘Grijp in’, kreeg de Tweede Kamer eind januari te horen over wantoestanden in de pakketmarkt.