Postcodeloterij steekt miljoenen in Bellingcat, mensenrechten en journalistiek

Ook ICIJ, internationaal netwerk van 200 onderzoeksjournalisten in 83 landen, kreeg een forse bijdrage. Trouw is sinds 2001 bij ICIJ aangesloten. De organisatie, bekend van de Panama Papers (journalistiek onderzoek naar belastingontwijking) en meer recent de Implant Files (naar misstanden rond medische hulpmiddelen) ontvangt een miljoen euro. Gerard Ryle, directeur van ICIJ, kreeg de cheque vanmiddag uit handen van Antoinette Hertsenberg, eindredacteur van ‘Radar’. Dit consumentenprogramma deed samen met Trouw onderzoek naar medische hulpmiddelen. Wereldwijd deden meer dan 200 journalisten mee aan dat project.

Bellingcat, dat onder meer onderzoek doet naar het neerschieten van vlucht MH17 boven Oekraïne, wil met het geld van de postcodeloterij een kantoor en een trainingscentrum opzetten in Nederland. De organisatie opereert wereldwijd in een onlinenetwerk van professionals en vrijwilligers. In het Nederlandse trainingscentrum wil de organisatie nieuwe vrijwilligers opleiden.

Volgens de postcodeloterij worden persvrijheid en mensenrechten in toenemende mate beperkt. Journalisten en activisten worden bedreigd of vermoord. Ook natuurbeschermers staan internationaal onder grote druk. In 2017 zijn meer dan 200 wildlife rangers vermoord. Wildlife Justice Commission, dat bewijs verzamelt tegen stropers en hun misdaden, wordt de komende jaren een vaste beneficiënt van de postcodeloterij, net als Movies that Matter, bekend van het jaarlijkse festival met films en documentaires over mensenrechtenkwesties.

Vredesorganisatie PAX krijgt geld voor een project voor steun aan slachtoffers van de burgeroorlog in Columbia. World Press Photo kanmet een schenking het bereik van de organisatie vergroten. Ook het Nederlandse Helsinki Comité krijgt een eenmalige schenking voor steun aan lokale mensenrechtenorganisaties in Polen, Rusland, Turkije en Hongarije.

