Postbode Max is de verbindende factor in het Sonsbeekkwartier

Max voelt zich erg gewaardeerd door de buurtbewoners. "Ik praat met bijna iedereen, met kinderen en volwassenen, ze tonen allemaal interesse. Soms krijg ik koffie, één keer zelfs een kerstpakket. Vanzelf ontstaat er contact."

Een van de bewoners in 'zijn' wijk, Hilde van Poeijer, plaatste een tweet naar PostNL waarin ze opriep Max een bonus te geven. Andere buurtbewoners reageerden zo enthousiast dat Post NL hem twee dagen later uitnodigde voor een gesprek op het hoofdkantoor.

"Tegenwoordig kennen buren elkaar niet meer, laat staan de postbode. Maar Max kent ons en wij kennen Max. Hoewel hij zelf als vluchteling een moeilijk leven heeft gehad, weet hij ons altijd blij te maken", vertelt Van Poeijer. "Toen mijn partner vijf jaar geleden overleed en thuis opgebaard lag, kwam ook Max binnen om afscheid van hem te nemen. Hij houdt rekening met buren en rijdt bijvoorbeeld 's avonds nog om als hij weet dat iemand dan thuis is."

Op het hoofdkantoor kreeg Max te horen dat hij inderdaad een bonus krijgt als dank voor zijn inzet, in de vorm van een dagje Efteling. "Beter dan niets", reageert Max optimistisch.

Veranderingen in de postmarkt

Het wordt voor postbodes steeds moeilijker om buurtbewoners te leren kennen, bijvoorbeeld doordat hun schema’s of wijken steeds veranderen, wat weer te maken heeft met een steeds verder krimpende postmarkt. Het aantal bezorgdagen moet in de toekomst misschien van vijf naar vier, of nog minder. Hoewel pakketbezorging juist wel populairder wordt, is ook Max hierdoor in onzekerheid. "Er zijn steeds meer pakketten om te bezorgen, maar mijn bezorggebied wordt daardoor juist steeds kleiner." Hij moet hetzelfde aantal pakketten hierdoor in minder tijd bezorgen en levert uiteindelijk dus ook uren in.

De tijdschema’s die noodzakelijk zijn om pakketten op tijd af te leveren maken het voor Max ook minder makkelijk om een praatje met de buren te maken. "Want hoe speel je met de tijd? Ik weet een beetje wie wanneer thuis is en probeer me ook daarop aan te passen. Ik loop wel eens 10 minuten achter, natuurlijk, maar dan heb ik wel een goed gevoel achtergelaten bij de klant. Hoe minder klachten er over je binnenkomen, hoe beter."