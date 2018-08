Positie Australische premier lijkt onhoudbaar geworden, Turnbull geeft nog niet op

Dinsdag won Turnbull nog een stemming over het leiderschap van de partij van Dutton, 48-35. Hierna boden tien ministers van zijn regering hun ontslag aan. Doordat meerdere ministers zich nu ook tegen Turnbull hebben gekeerd, lijkt Dutton de meerderheid van de partij achter zich te krijgen. De leden van de Liberale partij willen dat Dutton ook het premierschap overneemt tot de verkiezingen in mei 2019.

Turnbull laat het er niet bij zitten; hij heeft gedreigd het parlement compleet te verlaten. In dat geval moeten er tussentijdse verkiezingen worden gehouden om de vrijgekomen plek op te vullen. The Guardian schrijft dat Peter Dutton in dat geval waarschijnlijk geen meerderheid in het parlement zal krijgen. Tijdens een persconferentie zei Turnbull dat hij 'nooit toegeeft aan pesters'.

Als Turnbull daadwerkelijk aftreedt, stevent Australië af op een zevende premier in tien jaar tijd.