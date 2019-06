Portugal verslaat Nederland in finale Nations League en tempert sfeer van jubel rond Oranje

Het was wat opgepompt, zoals veel tegenwoordig wordt opgepompt. Ronald Koeman, Europees kampioen van 1988, zou als bondscoach ook de tweede prijs van Oranje kunnen winnen. Het gebeurde niet. Het zou natuurlijk ook niet de tweede hoofdprijs in de geschiedenis zijn geweest, deze eindzege in een nieuw toernooi. Ook om een andere reden was het goed dat het niet gebeurde: voor het inzicht en het besef dat niet alles goed kan gaan.

Het was goed vooral voor de langere termijn dat Portugal de Nations League won (1-0) en dat daarmee sferen alweer van jubel en lof konden worden getemperd rond Oranje: nog altijd een ploeg in opbouw. Portugal was de betere ploeg geweest, technisch zeker, ook wat betreft tactische samenhang, in deze finale waarin Koeman de vierde nederlaag sinds zijn entree leed.

Daarmee is geenszins een man overboord. Maar de bondscoach kon aantekenen dat zijn Oranje na de geslaagde reanimatie toch op de nodige posities mager bemand is. Hoe kan het ook anders, met het begrensde aanbod van een net weer opkrabbelend, geografisch klein land? Ook van de krachteloosheid van de aanval zal Koeman een aantekening hebben gemaakt, als stof tot nadenken voor het vervolg in september in het EK-kwalificatietoernooi, waarin Noord-Ierland en Duitsland voorlopig in punten zijn weggelopen.

Evenwicht voor rust

In Estadio do Dragao te Porto had Oranje voor rust nog iets van een evenwicht in stand kunnen houden dat opwinding had uitgesloten. Oranje ging wat rustiger en technisch verzorgder te werk dan in het foutenfestival van afgelopen donderdag tegen Engeland. Althans, enkele sleutelspelers - spelers als rechtsback Dumfries en middenvelder De Roon toch niet. Portugal stelde zich, geïnstrueerd door zijn sluwe coach Santos, tactisch gedegen op.

Zo ontstond er op het hoogste niveau gauw een situatie van tegen elkaar aan hangende ploegen. Oranje had daarbij in de eerste helft in aanvallend opzicht volstrekt niets kunnen klaarmaken. Naast onnauwkeurigheid bij de mindere spelers in de verdediging en op het middenveld wreekte zich andermaal een gebrek aan coördinatie in de voorste lijn, waar Bergwijn, Depay en Babel nu eenmaal weinig vastigheid in hun spel hebben.

In voet­bal­tech­nisch opzicht is Bernardo Silva al wat langer de beste Portugees

De trainers zullen nog redelijk tevreden hebben toegezien dat aan hun basale opdrachten werd voldaan, al waren dit vooral de verdedigende. Koeman ook, al werd Portugal wat dreigender in het slotgedeelte van de eerste helft. Middenvelder Bruno Fernandes beproefde doelman Cillessen met enkele schoten, verdediger Fonte deed het met een kopbal. Ronaldo liet zich één keer zien, met een actie naar binnen en een ook door Cillessen gestopt schot.

Hij is de loerende speler, de dertiger die ook de momenten kiest om zich te sparen. In voetbaltechnisch opzicht is Bernardo Silva al wat langer de beste Portugees, een sierlijke speler die ook nog eens met volle overgave strijdt. Hem moest Oranje toch ook zeker in toom zien te houden, en dat werd gaandeweg zichtbaar moeilijker.