Portugal faalde bij aanpak bosbranden

Met hulp van langverwachte regenbuien doven de honderden bosbranden die Portugal de afgelopen dagen teisterden uit. Ondertussen laait de woede onder de Portugezen op. Hoe kon het gebeuren dat er minstens 36 doden vielen, nog maar vier maanden na het drama bij Pedrogao Grande? In die gemeente kwamen afgelopen juni bij hevige bosbranden ook al 65 mensen om het leven.

De Portugese regering legt de oorzaak van de recente ramp bij de weersomstandigheden. De aanhoudende droogte, uitzonderlijke hitte en een harde wind - aangewakkerd door orkaan Ophelia - veroorzaakten volgens Lissabon de nieuwste vlammenzee. Ook wordt er gesuggereerd dat op sommige plekken de brand zou zijn aangestoken.

Premier Antonio Costa kondigde maandag hervormingen aan. "Niets zal hetzelfde zijn na dit jaar", zei hij. Voor een nieuwe aanpak kan hij putten uit twee recente kritische rapporten over de branden in juni.

Premier Costa zal snel iets moeten doen om de Portugezen te laten zien dat het hem ernst is

In het ene rapport, opgesteld door een commissie van onafhankelijke experts onder leiding van Joao Guerreiro, wordt uitgemeten wat er allemaal schort aan de Portugese aanpak. Zo moet de brandweer, die voor een groot deel uit vrijwilligers bestaat, nodig geprofessionaliseerd worden en veel nauwer samenwerken met het leger. Ook de communicatie tussen de hulpdiensten moet worden verbeterd en gemoderniseerd.

Verder zullen er volgens de experts, meer eiken en kastanjebomen geplant moeten worden in plaats van de snel ontvlambare eucalyptusbomen. De deskundigen halen ook flink uit naar de burgerbescherming (de ANPC), die in actie komt bij rampen. De evacuatie kwam in juni veel te langzaam op gang en de bevolking werd onvoldoende geïnformeerd over de ernst van de situatie.

Ook de conclusie van een ander onderzoek, waartoe Lissabon zelf de opdracht gaf, liegt er niet om. De bosbrand in juni - veroorzaakt door bliksem in combinatie met een kapotte elektriciteitskabel - kon onder meer zo uit de hand lopen doordat er decennialang te weinig was gekapt en gesnoeid.