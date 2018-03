Port Sunlight is een Brits dorp met een luchtje

De Levers waren hun kleine imperium begonnen met het produceren van zeep, waarvan Sunlight de bekendste was. Naar die zeep werd het dorp genoemd. Er werden ruime huizen met een fraaie architectuur gebouwd voor de arbeiders maar er kwam ook een ziekenhuis, een zwembad, een theater en later een museum met de naam van de vrouw van de oudste broer. William Hesketh Lever bracht er zijn schilderijenverzameling in onder.

De gedachte was dat arbeiders na gedane arbeid moesten kunnen ontspannen. William was een congregationalist, dus lid van een calvinistische kerkgemeenschap met grote nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk, en altijd oog voor de sociaal zwakken. Veel congregationalisten, waaronder de Levers, waren geheelonthouders, omdat ze de gevolgen van drank in veel arbeidersgezinnen zagen. Overigens was William ook voorstander van verdergaande kolonisatie van Afrika en Azië (misschien ook om er voor te zorgen dat de aanvoer van palmolie gewaarborgd bleef). Hoewel hij altijd congregationalist bleef, maakte hij ook carrière binnen de vrijmetselarij.

The Beatles

Port Sunlight is ook vandaag nog een lust voor het oog. De meeste huizen staan op de monumentenlijst. En in Port Sunlight vond in 1962 het eerste optreden van The Beatles plaats met Ringo Star als drummer, nadat Pete Best uit de groep was gezet. In tegenstelling tot de margarine, die de basis was van de Nederlandse inbreng in Unilever, maakt zeep nog steeds in allerlei vormen een belangrijk deel uit van de multinational.

