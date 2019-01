Populisten Italië zoeken opnieuw ruzie met Frankrijk

Italië blijft de confrontatie met Parijs zoeken. Volgens de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini wil Frankrijk geen rust brengen in Libië, zo zei hij dinsdag tegen het tv-station Canale 5. Frankrijk heeft volgens hem geen belang bij een stabiel Libië omdat ‘het land daar oliebelangen heeft die indruisen tegen die van Italië’.

Het is de zoveelste aanvaring tussen de twee buurlanden. Maandag riep Parijs de Italiaanse ambassadeur al op het matje.

De opmerkingen die de andere vicepremier, Luigi Di Maio, afgelopen weekend maakte waren verkeerd gevallen in het Elysee. Di Maio riep de Europese Unie toen op om Frankrijk sancties op te leggen omdat het land volgens hem nooit is gestopt met “de kolonisatie van tientallen Afrikaanse staten”. Hierdoor zou Afrika steeds armer worden met als gevolg dat Afrikanen richting Europa vertrekken.

Middellandse Zee

De opmerkingen komen op het moment dat er in Europa wordt gesteggeld over de opvang van migranten die uit de Middellandse Zee zijn gered. Italië houdt zijn havens gesloten en ook andere Europese landen geven niet thuis. Afgelopen dagen zijn naar schatting 170 mensen in de Middellandse Zee verdronken die op weg waren naar Europa.

Di Maio beschuldigt Parijs ervan de economieën van Afrikaanse landen die de CFA franc als munt gebruiken, te manipuleren. Veertien landen in Afrika voeren deze munt, die ooit gekoppeld was aan de Franse franc, maar sinds 1999 gekoppeld is aan de euro. Di Maio is van mening dat deze ‘koloniale franc’ zoals hij de CFA noemt, de economische ontwikkeling belemmert.