Populisten bepalen de grenzen in Europa

Als je luistert naar de Europese politici op dit moment, lijkt het alsof het continent dreigt te worden overlopen. Alsof duizenden kansloze migranten de zuidelijke kusten op zwemmen, alsof er sprake is van een 'invasie', een 'tsunami' of op zijn minst een 'golf' van vluchtelingen die opmarcheert naar de welvaart van Europese landen. Het beeld van een boot met zeshonderd vluchtelingen die door de Middellandse Zee dwaalt, helpt daar net zo veel aan mee als de uitspraken van politici over de crisis waar Europa op dit moment in verkeert.

"Het Hongaarse volk verwacht terecht van haar regering dat die alles doet om illegale immigratie te bestrijden", zei bijvoorbeeld de Hongaarse minister van binnenlandse zaken, Sandor Pinter eerder deze week, toen het parlement een wet aannam tegen organisaties die migranten helpen. Hij deed voorkomen alsof nog dagelijks horden vluchtelingen aan de poorten van Hongarije kloppen, maar in werkelijkheid was het aantal asielzoekers in Hongarije vorig jaar niet meer dan drieduizend.

Het is relativerend om de feiten voor ogen te houden: het aantal mensen dat in Europa asiel aanvroeg was begin deze maand half zo groot als een jaar eerder, toen het ook alweer een derde minder was dan het jaar dáárvoor. Voortekenen dat Europa op heel korte termijn opnieuw 1,2 miljoen vluchtelingen te verwerken krijgt, zoals in 2015, zijn er eigenlijk niet.

"Het is geen crisis op basis van aantallen, het is crisis in politieke wil", zei Sophie Magennis, de vertegenwoordiger in Brussel van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al tegen het persbureau AP.

Vanwege die politieke crisis komen vandaag een aantal Europese leiders bijeen. Jean-Claude Juncker heeft de bijeenkomst belegd 'voor iedereen die geïnteresseerd is in het vinden van Europese oplossingen'. Er is één onderwerp: migratie. Vier dagen later is er opnieuw een bijeenkomst.

Cafetaria

Eerder deze week riep PvdA-leider Lodewijk Asscher zijn Europese collega's in Amsterdam bij elkaar. Ook daar ging het over migratie. "Als je in Europa vraagt wat mensen het meest bezighoudt", zei Asscher, "dan noemen ze migratie." Asscher verzon dat niet, hij las het in een onlangs door de EU uitgevoerde grootschalige enquête onder de Europese bevolking. Daarom wilde ook Asscher er ferme uitspraken over doen. " We moeten de agenda van deze discussie niet door rechts laten bepalen", vond hij. "Migratie is ook een probleem van links."

Asscher, geflankeerd door zijn Deense en Vlaamse collega, hield een persconferentie voor een bijna lege zaal. Vluchtelingen moesten welkom blijven, zeiden ze. In Europa moet ieder land zijn deel nemen. Ferm stelden ze dat landen die geen bepaald aantal migranten willen opnemen gekort moeten worden op hun aandeel uit het Europese budget. "Het is geen cafetaria", zei Asscher. "Je kunt niet het één wel willen, maar het ander niet."

De minimale belangstelling voor de oplossingen van de sociaal-democraten zegt iets over de toestand waarin Europa op dit moment verkeert. Voor oplossingen voor de zorgen van de Europese bevolking kijkt niemand meer naar links. Zelfs niet als ook Asscher praat in termen van ultimata. Dat is doodnormaal. Waar je de afgelopen week ook luisterde: in het hele continent stellen leiders hun uiterste eisen: als niet nu dit gebeurt, doen we dat.

Tekst loopt door onder de afbeelding

© Thijs Van Dalen

Het belangrijkste ultimatum is misschien wel dat wat bondskanselier Angela Merkel vorige week kreeg van haar zusterpartij CSU: als Merkel niet binnen twee weken een Europese oplossing voor de toeloop van migranten vindt, dan is ze haar kabinet kwijt. Het plan van haar eigen minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer om de Duitse grenzen sluiten gaat haar veel te ver. Tegelijk weet ze dat zoiets een groeiende groep Duitsers wel degelijk aanspreekt - het percentage van dik 12 procent stemmen dat de populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) er vorig jaar haalde, is in dat verband tekenend.

Nog nooit hadden rechts-ra­di­ca­le partijen zo'n grote rol in de Europese politiek als vandaag

Ook Oostenrijk heeft een ultimatum gesteld: als er geen sterkere EU-grensbewaking komt, worden de binnengrenzen in Europa weer gesloten, zei de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. Kurz zei ook dat 'wie Europa indeelt in goede en slechte Europeanen, ervoor garant staat dat de EU uit elkaar valt'.

Het was een indirect dreigement. Als Europese leiders als Merkel en Rutte niet stoppen met hameren op de noodzaak asielzoekers over Europa te verdelen, hebben ze het uiteenvallen van het Europese project op hun geweten, vindt Kurz. Dan gaat ieder land zijn eigen grenzen bewaken. Kurz' mening doet ertoe, want over twee weken wordt Oostenrijk voorzitter van Raad van de Europese Unie.