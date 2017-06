Populaire burgemeester leidt nu verdeeld Macedonië

Toen Zoran Zaev in 2015 een groot afluisterschandaal onthulde, wist hij pas voor het eerst echt alle ogen op zich gericht.

In een reeks persconferenties bracht de toenmalige oppositieleider naar buiten hoe de regering van Gruevski de gesprekken van zo’n 20.000 Macedoniërs - onder andere politici, wetenschappers en journalisten - had afgetapt. Onder Zaevs leiding gingen in de hoofdstad Skopje tienduizenden Macedoniërs de straat op om het ontslag van de premier te eisen.

Het moment was niet alleen bepalend voor de politieke crisis in het land maar ook voor de carrière van Zaev zelf. Voor die tijd was hij vooral bekend in Strumica, waar hij in 1974 werd geboren en in 2005 burgemeester werd. Een populaire, want de voormalige zakenman werd tot twee keer toe herkozen.

Of hij als premier ook zo succesvol zal zijn, is de vraag. Al is het maar omdat zijn machtsbasis zeer wankel is. Zaevs sociaal-democratische partij (SDUM) kwam bij de verkiezingen eind vorig jaar, die pas na inmenging van de EU werden uitgeschreven, niet als grootste uit de bus.

Er wachten hem nog zwaardere dossiers zoals de ruzie met Griekenland over de naam Macedonië

Zijn rivaal Gruevski behaalde een nipte meerderheid met zijn conservatieve VMRO-DPMNE maar kon geen coalitie vormen. Zaev wel, met steun van twee kleine Albanese partijen.

Het parlement keurde woensdagnacht de regering van Zaev weliswaar goed, maar niet vol overtuiging. Van de 120 parlementsleden stemden er 62 in. Toch blaakte Zaev gisteren van zelfvertrouwen toen hij zijn “verantwoordelijke hervormingsgezinde Europese regering” aankondigde. Ook strooide hij direct met beloftes.

De economie zal met 5 procent groeien, de minimumlonen gaan omhoog en de omstreden en kostbare renovatie van Skopje is van de baan. Er wachten hem nog zwaardere dossiers zoals de ruzie met Griekenland over de naam Macedonië en de spanningen tussen de bevolkingsgroepen.

Dat die hoog op kunnen lopen bleek een maand geleden toen een vechtpartij in het parlement uitbrak nadat een Albanees tot parlementsvoorzitter werd benoemd. Ook Zaev werd toen met bebloed gezicht afgevoerd.

