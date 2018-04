Popconcert voedt hoop op verzoening tussen Korea’s

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft in de hoofdstad Pyongyang een zeldzaam concert bijgewoond van Zuid-Koreaanse popartiesten. Volgens staatspersbureau KCNA was Kim diep geroerd door de Zuid-Koreaanse muziek en door het enthousiasme van het Noord-Koreaanse publiek. Het concert, getiteld ‘De lente komt eraan’, illustreerde de toenemende ontspanning op het Koreaanse schiereiland.

Op tv-beelden was te zien hoe de Noord-Koreaanse dictator, gekleed in een donker mao-pak, meeklapte met de muziek. Na afloop kregen de artiesten een staande ovatie.

Sommige analisten spreken inmiddels van K-pop-di­plo­ma­tie, naar het in Zuid-Korea populaire muziekgenre K-pop

Dinsdag volgt nog een tweede concert. Sommige analisten spreken inmiddels van K-pop-diplomatie, naar het in Zuid-Korea populaire muziekgenre K-pop.

Vorig jaar jaar liep de spanning over het omstreden van atoom- en raketprogramma van Kim nog hoog op door Noord-Koreaanse raketproeven en dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar de laatste maanden zoeken de beide Korea’s toenadering. Zo vaardigde Noord-Korea begin dit jaar atleten af naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ook traden Noord-Koreaanse artisten op tijdens de Spelen.

Eind deze maand zullen Kim en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in elkaar ontmoeten in een dorp aan de onderling grens en komende maand gaan Kim en de Amerikaanse president Trump met elkaar praten. Mogelijk ter voorbereiding op deze beide ontmoetingen sprak Kim vorig week met de Chinese president Xi Jinping. Daarvoor reisde hij met een speciale presidentiële trein naar Peking.

Intussen begonnen Zuid-Koreaanse en Amerikaanse troepen gisteren aan hun jaarlijkse grote militaire oefening. Maar om de ontspanning niet in gevaar te brengen, zal de oefening slechts een maand duren, in plaats van de gebruikelijke twee maanden. Bovendien zijn er geen plannen om Amerikaans strategisch materieel zoals vliegdekschepen of kernonderzeeërs te laten deelnemen. Op zijn beurt onthoudt Noord-Korea zich tot nu toe van de oorlogzuchtige propaganda waarmee het deze oefening in eerdere jaren vaak begroette.

