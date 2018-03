Pop-upredactie verdient exclusiviteit

Van hieruit zochten zij het verhaal achter de rellen die de wijk in de voorafgaande weken hadden geteisterd. Het journalistiek prikkelende idee van een 'pop-upredactie' bleek in de praktijk een aanwinst.

Bij de gratie van een actueel onderwerp bevat een pop-upredactie ongeveer alles wat journalistiek aantrekkelijk maakt. Het ultieme gevoel van vrijheid valt als een puzzelstukje samen met de uitdaging van de noodzaak te presteren. In die mix is op locatie ruimte voor eigen onderzoek, nieuwsreportages, interviews en zelfs spreekuren voor buurtgenoten. Als extra is er de respons van lezers die reageren op oproepen in de krant om via Twitter of mailadres van zich te laten horen.

Aanpoten

Het is niet alleen hosanna. Voor de journalisten is het van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aanpoten. De pop-up redactie moet worden ingericht, vooraf inlezen in de materie is noodzaak, de wijk verkennen eveneens en journalistieke plannen en ideeën moeten haalbaar zijn. Vertrouwen winnen bij instanties als de politie of binnen de zorg is jezelf als journalist 'verkopen'.

De uitdaging voor de redactie is het exclusieve karakter van deze efficiënte en aantrekkelijke vorm van journalistiek vast te houden

De journalist moet in korte tijd iemands gedachtegang of belangen kunnen vaststellen. Is hij of zij een verhaal waard? En er moeten, tijd of geen tijd, verhalen worden gemaakt, elke dag een fors artikel dat liefst tijdig moet worden geleverd. 'Soms ben je teveel bezig met het feit dat je producties móet maken, in plaats van echt de tijd te nemen om net iets dieper in een bepaald onderwerp te komen', vertelde een journalist van pop-upexperiment 'Veldhuizen' destijds tegen een studente journalistiek.

Vanwege de positieve reacties, zowel binnen als buiten de redactie, de interactie met lezers en en de exclusiviteit van de pop-upredactie, zijn na Ede vaker collega's in wisselende samenstelling het land ingetrokken. Trouw kende onder meer een pop-up bij GGZ Friesland, verpleeghuis Rosendael in de Utrechtse wijk Overvecht, zwembad De Fakkel in Ridderkerk en bij de boerengemeenschap in Bathmen. Zo enthousiast was de stemming dat twee verslaggevers afzonderlijk van elkaar, een in het Britse stadje Boston en de ander in het stadje Nederland in Texas, hun eigen eenpersoonspop-upredactie inrichtten.