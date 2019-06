Poolse garageknutselaars willen de ruimte veroveren

SpaceForest, de eerste commerciële rakettenbouwer van Polen, wil in 2022 kleine satellieten op ruim honderdvijftig kilometer hoogte kunnen brengen, tegen de laagst mogelijke prijs. “We krijgen veel vragen van geïnteresseerde partijen, maar iedereen wil eerst zien dat we zo’n raket hebben gelanceerd”, zegt Marcin Sarnowski, commercieel directeur van SpaceForest.

Zo ver is het nog niet. Overal ter wereld – ook in Nederland – zijn bedrijven verwikkeld in een wedloop; wie bouwt het snelst een SIR: Suborbital Inexpensive Rocket – een goedkope, sub-orbitale raket die lichte vrachten in een lage baan om de ­aarde kan brengen. De winnaar wacht een potentiële miljardenmarkt.

Steeds goedkopere satellieten dus, die steeds vaker moeten worden vervangen. En naarmate de prijs daalt, groeit de vraag. Weer- en communicatiesatellieten, apparatuur om sterren te observeren buiten de dampkring, of apparaten die een staat van gewichtsloosheid nodig hebben voor het uitvoeren van een wetenschappelijk experiment; steeds meer projecten staan jarenlang in de rij om mee te liften met lanceringen van de grote ruimtevaart.

Ruimtevaart is niet langer het exclusieve domein van grote staatsagentschappen. De technologische revolutie maakt de kosmos interessant voor private partijen. Het zijn dezelfde processen als bij andere elektronica, legt Sarnowski uit. “Satellieten worden kleiner en hun gebruiksduur korter. Vroeger moest een satelliet het vijftien jaar volhouden. Nu nog maar vijf jaar.” Repareren is er niet meer bij. “Net als met je printer. Als hij kapot gaat, koopt je gewoon een nieuwe.”

Vooralsnog lijkt de thuisbasis van SpaceForest in de havenstad Gdynia meer op een knutselgarage dan op de zetel van een miljoenenbedrijf. Groepjes piepjonge ingenieurs sleutelen aan apparatuur. Her en der staan modellen van raketten. “Er werken nu 25 mensen”, zegt Sarnowski. “We nemen ieder jaar nieuw personeel aan.”

Hulp van het leger

“Zolang de prijzen hoog waren, was er geen markt”, zegt Adam Matusiewicz. “Hoe groot de markt uiteindelijk wordt, moet nog blijken.” Matusiewicz is voorzitter van de Poolse Raketvereniging, waarin zo’n honderd amateurs knutselen aan hun zelfgemaakte projectielen. Hun aantal groeit. Sommigen van hen, onder wie de voorzitter zelf, werken bij SpaceForest.

Anders dan hun concurrenten in West-Europa, zijn de Polen niet aangewezen op dure lanceerbases in Noord-Scandinavië. Met dank aan het Poolse leger, dat in Drawsko beschikt over een van de grootste oefenterreinen in Europa. Twee dagen voordat de manoeuvres beginnen, gaat het luchtruim op slot en mogen de raketamateurs er tot vijftien kilometer hoog schieten. Dit jaar wordt een oefenterrein aan de Oostzee opengesteld voor raketproeven. Zonder hoogtelimiet.

Op termijn kan dat de Poolse raketindustrie een voordeel opleveren. Maar voor commercieel gebruik is het vooralsnog niet geschikt. Te veel papierwerk. En als dat rond is, is het nog maar afwachten of lanceren lukt in zo’n kort tijdsbestek. “De ene keer zit het weer tegen, de andere keer wordt de militaire ­oefening afgelast”, zegt Matusiewicz. “Je kunt moeilijk tegen je klant zeggen: sorry, het is niet gelukt, volgend jaar proberen we het nog een keer.”