Polman is klaar voor rentree in Oranje

Het wordt hoog tijd, vindt Estavana Polman zelf ook, dat haar naam terugkeert in de kolommen op de sportpagina’s. Tijdens haar zwangerschap en na de geboorte van dochter Jesslynn was de handbalster − en vriendin van voetballer Rafael van der Vaart − vooral te horen en te zien in showprogramma’s. “Nieuws is nieuws en dat bepaal je niet zelf.”

Na haar laatste optreden in de nationale ploeg, de verloren EK-finale in december tegen Noorwegen, is Polman nu weer terug bij Oranje. Drie maanden na de bevalling is ze door de Deense bondscoach Helle Thomsen opgenomen in de selectie voor de twee EK-kwalificatiewedstrijden, vanavond in Eindhoven tegen Wit-Rusland en zondag in Pristina tegen Kosovo.

Aanvankelijk had Thomsen Polman niet opgeroepen, maar na een aantal afmeldingen haalde ze de 25-jarige opbouwspeelster van Team Esbjerg toch bij de selectie. “Ik zie het als een bonus”, zei Polman op een persbijeenkomst op Papendal. “Het is een goed moment om te kijken waar ik sta en wat er nog moet gebeuren voor het WK (in december in Duitsland, red.).”

Moeder en topsporter De combinatie van moeder en topsporter valt Polman niet zwaar, zegt ze. Bij haar rentree in Oranje zijn er goede afspraken gemaakt met de bondscoach. “Als er wat is met Jesslynn laat ik alles vallen, want uiteindelijk is mijn kleine meissie het belangrijkste. Maar als ik ga trainen ben ik handbalster. Dat is nu ook een soort ontspanning, dat is wel veranderd. Lekker trainen, lekker bikkelen en thuis ben ik weer mama.” Ik zou liegen als ik dacht dat het allemaal wel goed zou komen Estavana Polman Tijdens de zwangerschap heeft Polman nooit overwogen om te stoppen als handbalster, haar passie en volgens de 108-voudig international ‘de beste baan die er bestaat’. Wel was er soms de angst of ze ooit weer de oude Estavana zou kunnen worden. “Ik heb wel in bed gelegen en gedacht: kom ik terug en wat kan ik nog wel en niet. Die vragen stel je je wel. Ik zou liegen als ik dacht dat het allemaal wel goed zou komen.”