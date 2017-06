Pollo in padella: kip in de koekepan

Steeds gaat het om een 'pollo de campagna' (boerenkip). Als kruiderij wordt zowel majoraan als oregano genoemd. Ik koos voor gedroogde oregano, niet alleen omdat je die overal kunt kopen, maar ook vanwege de verwarring ten aanzien van dit kruid. En dat is niet echt verwonderlijk, want de wetenschappelijke naam van majoraan (ook wel marjolein) is Origanum majorana (gekweekt, niet winterhard), die van oregano Origanum vulgare, naaste familie dus. De verse oregano staat in mijn tuintje en die smaakte in dit gerecht minder dan de gedroogde. Had ik niet verwacht. Voorts wordt de kip ook wel gestoofd met een blikje gepelde tomaat, maar verse doen het beter.

Ingrediënten voor twee personen: • 2 eetlepels olijfolie

• 3 plakken prosciutto

• 2 kippebouten (EKO), doorgesneden bij het gewricht

• Peper

• Zout

• 2 tenen knoflook, uitgeperst

• 150 ml droge witte wijn

• 400 g rijpe Roma-tomaten

• 1 eetlepel gedroogde oregano

• Basilicumblad Erbij: • Ciabatta De plakken prosciutto zachtjes knapperig bakken in de olijfolie. Uit de pan nemen. Dan de met peper en zout bestrooide stukken kip rondom licht bruinen in de pan (duurt even). Knoflook erbij doen, even fruiten. Van het vuur af (anders gaat het vreselijk spatten!) en langzaam de wijn erbij schenken. Op hoog vuur laten verdampen. De tomaten inkruisen aan de vruchtaanzet, overgieten met kokend water, even laten staan. Pellen en in vieren snijden. Bij de bouten leggen. Bestrooien met oregano, peper en zout. Onder deksel een half uur zachtjes laten stoven. De gebakken prosciutto met een schaar in snippers knippen. Serveren: de stukken kip versieren met de prosciuttosnippers, rondom garneren basilicumblad. Warme ciabatta erbij. Wijn: Valpolicella.

Menusuggesties Vooraf: Spinaziesoep. 250 g gehakte diepvriesspinazie ontdooien in de magnetron, heel goed uitdrukken in een zeef, 1 eetlepel boter smelten in een pannetje, 2 afgestreken eetlepels bloem daarin fruiten, de spinazie laten meedoen, 400 ml gevogeltefond bij beetjes en roerend erbij schenken, kort koken. In het bord geraspte Parmezaanse erover.

Na: Citroenijs.

