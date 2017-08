Politiemedewerker gepakt voor lekken naar GeenStijl

Het lek ging om de persoonsgegevens uit het dossier van de verdachte van de aanrijding bij Amsterdam Centraal Station op 10 juni, waarbij zeven gewonden vielen. De aanrijding trok veel aandacht, omdat de automobilist inreed op het publiek. De politie hield de man een aantal dagen vast, maar na uitgebreid onderzoek concludeerde ze dat er geen sprake was van opzet. De man is diabetespatiënt en was door een lage bloedsuikerspiegel onwel geworden.

Twijfel aan de verklaring

GeenStijl concludeerde uit de gegevens dat de naam van de man van Marokkaanse afkomst destijds bewust niet is vrijgegeven om te voorkomen dat het incident gekoppeld zou worden aan een terreurdaad. De site meldde dat "scepsis is beloond en dat het wantrouwen in de instanties is gegroeid en er alle reden is om extra te twijfelen aan de verklaring dat het een onwelwording was."

De politie bleef bij de eerdere verklaring dat de man onwel werd. "Als dit een daad van terreur was geweest dan hadden wij dit ook als zodanig benoemd”, zei een woordvoerder van de politie erover toen GeenStijl de informatie publiceerde. Kopschef Erik Akerboom noemde het lekken in een e-mail naar alle medewerkers van de politie ‘stuitend en onacceptabel’.

Over de identiteit of functie van de medewerker die de informatie lekte, is nog niets bekendgemaakt.

Telegraaf-columnist John van den Heuvel heeft het helemaal gehad met GeenStijl. TMG, de moedermaatschappij van de Telegraaf, is eigenaar van de weblog. Hij noemde de publicatie van de naam van de automobilist “de zoveelste schandelijke actie van dit shockblog.” Wie zit er nog te wachten op GeenStijl?