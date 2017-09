Politiemacht op weg naar Barcelona

Te midden van de steeds verder escalerende Catalaanse crisis krijgt een met tekenfilmfiguren beschilderd schip in Barcelona deze dagen de lachers op de hand. Het schip in de haven is reden tot vermaak omdat het de slaapplaats is van de vers aangerukte ordetroepen die de ontstane onrust rond het aangekondigde onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober moeten beteugelen.

De ruwe Tasmaanse duivel Taz kijkt hongerig een boze Tweety en Sylvester in de ogen. De figuren van de tekenfilms van Looney Tunes die levensgroot tegen de smurfblauwe achtergrond op het cruiseschip Moby Dada pronken, spreken boekdelen over de situatie in Catalonië.

Als jongste wapenfeit bezetten 3000 studenten vandaag een gebouw van de Universiteit van Barcelona.

Vandaag meldde Madrid dat het rond de zesduizend agenten van de Nationale Politie en de Guardia Civil naar Catalonië stuurt ter ondersteuning van de regiopolitie. De staat moest in allerijl drie cruiseschepen huren om de troepen onder te brengen.

Woensdag gingen tienduizenden demonstranten in Barcelona de straat op nadat hoge ambtenaren die verantwoordelijk waren voor de referendumorganisatie waren opgepakt. Sindsdien waren er elke dag kleinere demonstraties van separatisten die de Catalanen willen laten stemmen over afscheiding van Spanje. Madrid probeert dit uit alle macht te voorkomen.

Anjers uitdelen De demonstranten doen er alles aan om een sfeer van vreedzaam protest uit te dragen. Er werden zelfs anjers uitgedeeld aan ordetroepen, als verwijzing naar de vreedzame Anjerrevolutie in 1974 die een einde maakte aan de dictatuur in Portugal. Als jongste wapenfeit bezetten 3000 studenten vandaag een gebouw van de Universiteit van Barcelona. Maar na de aanhouding van de hoge ambtenaren zijn nu ook de demonstranten het doelwit van de Spaanse justitie. Het OM kondigde vrijdag aan een onderzoek aan naar de leiders van de separatistische organisaties ANC en Omnium Cultural die zij zien als de organisatoren van de recente straatprotesten. De protesten woensdag en donderdag zouden volgens justitie het politieonderzoek hebben gehinderd. Zo omsingelden demonstranten het regionale economiedepartement waar arrestaties werden verricht en werden ruiten van voertuigen van de Guardia Civil ingeslagen en banden lek gestoken.